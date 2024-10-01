Цена газа в Европе за девять месяцев выросла на 21%

Если 29 декабря 2023 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $367 за 1 тыс. куб. м, то 30 сентября торги закрылись на отметке $444 — на 21% выше по сравнению с концом прошлого года.
В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла около $408 за 1 тыс. куб. м, но затем до марта происходило ее постепенное снижение: в январе — до $337 (на 53% ниже год к году), в феврале — до $288 (минус 51%). После этого цены вновь начали расти: в марте — до $302 (минус 38%), в апреле — до $320 (минус 33%), в мае — до $357 (плюс 0,2%), в июне — до $384 (плюс 5%), в июле — до $366 (плюс 9%), в августе — до $437 (плюс 10%), в сентябре — до $416 (минус 0,3%).
Рост стоимости газа произошел из-за ряда факторов. Этому поспособствовали в целом жаркая погода в течение всего года, перенаправление поставок СПГ в Азию, перебои с поставками из Норвегии и США. Опасений рынку также добавляют геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и вопрос продления договора о транзите российского газа через украинскую территорию, который истекает в конце 2024 года.
Кроме того, массированная атака в августе со стороны Вооруженных сил Украины на Курскую область, где находится газоизмерительная станция «Суджа», дополнительно взвинтила котировки газа в Европе. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что события в районе Суджи привели к резкому росту цен на природный и сжиженный газ.
Подземные хранилища газа в Европе сейчас заполнены на 94,2%, что меньше рекордного уровня 2019 года. Сейчас в них находится более 104 млрд куб. м газа. Однако еще один газовый кризис может угрожать странам Европы грядущей зимой из-за возможного сокращения поставок трубопроводного газа и роста цен на поставки сжиженного природного газа на фоне более низких температур, отмечал журнал The Economist.