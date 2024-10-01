Цена газа в Европе за девять месяцев выросла на 21%

В декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла около $408 за 1 тыс. куб. м, но затем до марта происходило ее постепенное снижение: в январе — до $337 (на 53% ниже год к году), в феврале — до $288 (минус 51%). После этого цены вновь начали расти: в марте — до $302 (минус 38%), в апреле — до $320 (минус 33%), в мае — до $357 (плюс 0,2%), в июне — до $384 (плюс 5%), в июле — до $366 (плюс 9%), в августе — до $437 (плюс 10%), в сентябре — до $416 (минус 0,3%).