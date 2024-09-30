Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%

«Индексация социальных пенсий и пенсий по ГПО определена в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации” с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (2025 год — 14,75%, 2026 год — 4,5%, 2027 год — 4%)», — говорится в документе.