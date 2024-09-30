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Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Социальные пенсии с 1 апреля 2025 года проиндексируют на 14,75%, их средний размер составит 15 456 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Индексация социальных пенсий и пенсий по ГПО определена в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации” с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (2025 год — 14,75%, 2026 год — 4,5%, 2027 год — 4%)», — говорится в документе.

Средний размер социальной пенсии на конец 2024 года составит 13 475 рублей, на конец 2025 года — 15 456 рублей.

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии были проиндексированы на 7,5%. В 2024 году средний размер социальной пенсии составляет 13,5 тыс. рублей.