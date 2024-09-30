Россияне разлюбили маркетплейсы

В январе — мае 2024 года в среднем в месяц россияне 20,2 тыс. раз оплачивали покупки через СБП на маркетплейсах. Общее число таких платежей за первые пять месяцев года составило 101,4 тыс. Но затем динамика покупок резко сократилась. Всего за три летних месяца через СБП на маркетплейсах, по данным Банка Синара, были оплачены 27 тыс. товаров. То есть, в месяц в среднем россияне совершали на площадках по 9 тыс. платежей. Таким образом платежей через СБП на онлайн-площадках за лето сократилось вдвое.