Райффайзенбанк сократил средства на корсчетах на рекордные 421,1 млрд рублей

Объем остатков на корреспондентских счетах Райффайзенбанка в августе снизился на рекордные 421,1 млрд рублей, достигнув уровня 242,3 млрд рублей. Эти данные содержатся в отчетности банка на 1 сентября. В совокупные остатки включены корреспондентские счета как в российских, так и зарубежных банках, а также счета в Центральном банке, хотя в отчетности отсутствует их детальная разбивка.