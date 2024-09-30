Райффайзенбанк сократил средства на корсчетах на рекордные 421,1 млрд рублей

Объем остатков на корреспондентских счетах Райффайзенбанка в августе снизился на рекордные 421,1 млрд рублей, достигнув уровня 242,3 млрд рублей. Эти данные содержатся в отчетности банка на 1 сентября. В совокупные остатки включены корреспондентские счета как в российских, так и зарубежных банках, а также счета в Центральном банке, хотя в отчетности отсутствует их детальная разбивка.
Согласно оценке «Коммерсанта», это максимальное сокращение с мая 2023 года, когда банк возобновил публикацию отчетов в сокращенном формате. Предполагается, что уменьшение остатка на корреспондентском счете в ЦБ могло быть незначительным, так как на конец первого полугодия 2024 года совокупные средства банка в ЦБ составили 88,9 млрд рублей.
В середине августа банк заявил, что с 2 сентября для большинства клиентов станут недоступны исходящие трансграничные переводы в иностранной валюте, за исключением некоторых корпоративных клиентов. При этом переводы в рублях в страны, которые их принимают, останутся доступными.
Банковский эксперт Алексей Нечаев считает, что решение приостановить валютные переводы не является основным фактором изменения ликвидности банка. Финансовая организация, возможно, учла влияние санкций. На фоне сокращения позиции «прочие размещенные средства» на 356 млрд рублей и изменения остатков на клиентских счетах появилась вероятность, что основная масса ликвидности перетекла на депозитный счет в ЦБ. За август банк зафиксировал приток на депозитный счет в ЦБ в размере 689,5 млрд рублей, что подтверждает отчетность.
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