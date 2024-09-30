Проект бюджета предусматривает до 1,5 трлн рублей на семейную ипотеку

«Более 1,7 триллиона рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 триллиона рублей), а также единовременные выплаты (450 тысяч рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.