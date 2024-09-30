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Проект бюджета предусматривает до 1,5 трлн рублей на семейную ипотеку

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Проект федерального бюджета на 2025−2027 годы предусматривает до 1,5 триллиона рублей на семейную ипотеку, более 1,3 триллиона рублей на остальные льготные программы, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Источник: Freepik

«Более 1,7 триллиона рублей заложено на программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми. Это включает субсидирование процентной ставки по ипотеке для всех семей с детьми (до 1,5 триллиона рублей), а также единовременные выплаты (450 тысяч рублей) многодетным семьям (с тремя и более детьми) на частичное погашение ипотеки (296,8 миллиарда рублей)», — говорится в сообщении.

«Более 1,3 триллиона рублей — на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека) в целях улучшения жилищных условий граждан», — отмечается в сообщении.