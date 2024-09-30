Поступления НДФЛ в 2024 году составят 307,01 млрд рублей

Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.