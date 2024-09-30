Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поступления НДФЛ в 2024 году составят 307,01 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Поступления НДФЛ в 2024 году составит 307,01 млрд рублей, в 2025 году — 810,5 млрд рублей, в 2026 году — 920,72 млрд рублей, в 2027 году — 901,31 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета.

Источник: РИА "Новости"

«На динамику прогнозируемых поступлений повлияло расширение прогрессивной шкалы налогообложения, а также прогнозируемый рост фонда заработной платы, прибыли прибыльных организаций и индекса потребительских цен, динамика ключевой ставки», — отмечается в документе.

Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн рублей — 18%, от 20 млн до 50 млн рублей — 20%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов.