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Нефть. PMI Китая, танкеры-зомби и ожидаемые события

Нефть марки Brent (фьючерс BRNZ2024) торгуется вблизи $72 за баррель — слабая динамика с учетом тех новостей, которые поступают с Ближнего Востока. Подробности раскрывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Рынок, судя по всему, не верит в эскалацию. Давление на котировки могут оказывать смешанные данные о производственной активности в Китае, опубликованные сегодня утром.

Важные события недели, которые могут повлиять на котировки:

30.09, понедельник — экспирация ближнего фьючерса (BRNX2024), выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

01.10−04.10 — выходные дни в Китае

01.10, вторник — индексы деловой активности в США, данные о запасах нефти от API.

02.10, среда — заседание мониторингового комитета ОПЕК, данные о запасах нефти от EIA.

03.10−04.10, четверг-пятница — статданные по рынку труда США.

Новостной фон

∙ На Ближнем Востоке наблюдается обострение ситуации. Однако Иран не спешит обострять конфликт с Израилем.

∙ Индекс PMI Китая за сентябрь вырос с 49,1 до 49,8 — данные Национального бюро статистики. Индекс все еще ниже 50, но выше ожиданий аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin — 49,3— хуже ожиданий рынка.

∙ Кажется, появилась новая тактика обхода санкций — «зомби-танкеры» — танкеры, которые в системе слежения Automatic Identification System (AIS) выдают себя за уже списанные суда.

∙ По заявлению вице-премьера РФ Александра Новака, Россия выдержит любое снижение цен на нефть, так как зависимость от углеводородов снижается.

∙ Индия не будет покупать газ с проекта «Арктик СПГ».

Природный газ глобально пытается отрисовать разворотный паттерн «Перевернутая голова и плечи» — для выхода в среднесрочный лонг актив должен пройти сопротивление на уровне шеи $2.9 за MMBtu.

На дневном графике просматривается перегрев по RSI — логичной была бы коррекция к формирующемуся тренду, однако актив отличается непредсказуемостью и в целом склонен к резким рывкам наверх.