На развитие пенсионной системы в РФ в 2025 году выделят 2,2 трлн рублей

В частности, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в бюджете в 2025 году запланировано 824 млрд рублей, в 2026 году — 894 млрд рублей, в 2027 году — 950 млрд рублей. Финансирование на пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также надбавки к пенсии, увеличение и повышение пенсии в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году — 1,427 трлн рублей, в 2027 году — 1,484 трлн рублей.