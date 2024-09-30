На развитие пенсионной системы в РФ в 2025 году выделят 2,2 трлн рублей

«Бюджетные ассигнования по направлению “Развитие пенсионной системы Российской Федерации”: в 2025 году — 2 204 277,1 млн рублей, в 2026 году — 2 692 025,9 млн рублей, в 2027 году — 2 592 528,5 млн рублей», — говорится в документе.
В частности, на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в бюджете в 2025 году запланировано 824 млрд рублей, в 2026 году — 894 млрд рублей, в 2027 году — 950 млрд рублей. Финансирование на пенсии военнослужащим, членам их семей и лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению, а также надбавки к пенсии, увеличение и повышение пенсии в 2025 году составит 1,368 трлн рублей, в 2026 году — 1,427 трлн рублей, в 2027 году — 1,484 трлн рублей.
Кроме того, на выплату региональных социальных доплат к пенсии бюджетные ассигнования предусмотрены в 2025 году в объеме 56 млрд рублей, в 2026 году — 70 млрд рублей, в 2027 году — 71 млрд рублей.
С 1 января 2024 года страховые пенсии неработающих пенсионеров с учетом прогнозного уровня инфляции были проиндексированы на 7,5%. Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно закону, с 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Индексацию за период с 2016 по 2024 год включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.