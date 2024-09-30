«Более 1,3 трлн рублей — на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки (финансирование принятых обязательств по программе льготной ипотеки + ипотека для IT-специалистов; дальневосточная и арктическая ипотека; сельская ипотека) в целях улучшения жилищных условий граждан», — указано в материалах.
На дополнительные программы льготной ипотеки направят более 1,3 трлн рублей
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 трлн рублей в рамках проекта бюджета на следующую трехлетку планируется направить на реализацию дополнительных программ льготной ипотеки, говорится в материалах на сайте Минфина РФ.