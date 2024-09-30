IPO «Аренадата», индекс ОФЗ и российский рынок акций: дайджест инвестора

IPO «Аренадата»
Понедельник, 30 сентября, — последний день приема заявок на участие в IPO разработчика систем управления и обработки данных «Аренадата». Сбор заявок начался 24 сентября.
Ранее компания объявила диапазон размещения акций на уровне от ₽85 до ₽95 за бумагу. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от ₽17 млрд до ₽19 млрд. В рамках IPO будет предложено 28 млн акций, включая бумаги, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах.
IPO пройдет по схеме cash-out, то есть акции продадут существующие акционеры. Компания сообщала, что после выхода на биржу доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить около 15%.
Источники «РБК Инвестиций» на рынке, осведомленные о ходе сделки, сообщили, что книга заявок была подписана по верхней границе уже в первый день. «Коммерсантъ» в понедельник написал со ссылкой на источники, что к 29 сентября книга заявок была переподписана в три-четыре раза по верхней границе. При этом организаторы планируют в понедельник собрать четыре-пять книг. По словам источников, физлица не проявляют большого интереса к размещению.
Начало торгов акциями «Аренадата» запланировано на 1 октября. Московская биржа с 1 октября включила акции компании во второй уровень списка ценных бумаг, доступных к торгам. Акции «Аренадата» будут торговаться на бирже под тикером DATA.
Индекс ОФЗ
Индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) по итогам торгов в пятницу опустился ниже отметки 102 пункта достигнув 101,95 пункта. В последний раз на таких уровнях индикатор российского госдолга был 21 марта 2022 года.
Для облигаций основной фактор распродаж — повышение ставки ЦБ и жесткая риторика регулятора, отметили в «БКС Мир инвестиций».
В пятницу давление на индекс оказало ослабление рубля. «Девальвация нацвалюты, пусть и вялотекущая, является проинфляционным фактором», отметили эксперты БКС.
Кроме того, вечером RGBI отреагировал падением на новость о том, что Минфин объявил об увеличении плана по заимствованиям на четвертый квартал до ₽2,4 трлн после выполнения только наполовину два квартала подряд.
По словам управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрия Грицкевича, повышение ставки в октябре остается высоковероятным, что сдерживает восстановление котировок ОФЗ с постоянным купонным доходом.
«Заявления председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной на международном банковском форуме в Сочи продолжили укреплять ожидания инвесторов относительно повышения ключевой ставки в октябре, что нивелировало робкий оптимизм на рынке ОФЗ, связанный с некоторым снижением проинфляционных рисков», — сообщил эксперт.
26 сентября, выступая на Международном банковском форуме, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки. «Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», — сказала она.
Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи по итогам пятницы, 27 сентября, вырос на 1,02%, до 2858,56 пункта.
«Разворот после обвала с мая по сентябрь на 29% фактически уже состоялся», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Российский индикатор закрыл в плюсе четвертую неделю подряд. За это время он прибавил в совокупности 7,86%.
Покупки продолжаются во многом благодаря идее завершения цикла монетарного ужесточения в текущем году, сообщили аналитики ИК «Велес Капитал». В то же время в инвесткомпании предупредили, что «ключевая ставка ЦБ, вероятно, еще не достигла своего пика, о чем рынки могут вспомнить в любой момент».
Впрочем, в БКС подчеркнули, что будущее послабление ДКП всегда отыгрывается заранее. В брокере также отметили, что поддержку рынку также оказывают возможное исчерпание навеса продаж бумаг с внешнего контура на фоне прикрытия лазеек для недружественных нерезидентов и ослабление рубля.
«Мы сохраняем положительный взгляд на рынок, хотя и ждем локальную коррекцию. Индекс может сразу попробовать подняться выше 2900 пунктов, но без сигналов о том, что ставка не будет расти дальше, закрепиться на этих уровнях будет сложно», — считают аналитики ПСБ. По их прогнозам, на этой неделе индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2800−2900 пунктов.
«В октябре ключевыми факторами останутся динамика сырьевых рынков, действия регуляторов и геополитическая ситуация», — пишет директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
Он ожидает, что индекс Мосбиржи в этом периоде будет колебаться в диапазоне 2800−3000 пунктов. При этом нефтегазовый и банковский сектора останутся драйверами роста, однако волатильность рубля и инфляционные риски могут ограничить оптимизм инвесторов.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽90,5.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,45;
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,45, продать — по ₽101,5.
Самые дешевые юани:
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,2;
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14, продать — по ₽13,7.
Последний день покупки акций под дивиденды
ТНС энерго Воронеж ао, ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽7,88056778. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 1,58% и 4,99% соответственно.
ТНС энерго Марий Эл ао, ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽1,5849056604. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 2,66% и 2,72% соответственно.
ТНС энерго Ростов-на-Дону ао, ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,104920183. Дата выплаты — 15 октября. Доходность — 3,41% и 5,69% соответственно.
Корпоративные события
ММК, Novabev, АЛРОСА, «Газпром нефть», «ЕвроТранс», НОВАТЭК, «Селигдар»: ВОСА. В повестке — вопрос дивидендов.
«Хэдхантер» — запуск программы обратного выкупа акций. Листинг бумаг кипрской HeadHunter Group на Московской бирже будет прекращен.
Solidcore Resourses: завершается прием заявок на выкуп акций компании.
Другие важные события
Правительство внесет в Госдуму проект бюджета на 2025−2027 годы.
Великобритания: ВВП за второй квартал — 09:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен в сентябре — 15:00 мск.
Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 16:00 мск.
США: глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью — 20:55 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2 858,56 (+1,02%).
Индекс РТС: 971,29 (+0,69%).
S&P 500: 5738,17 (-0,13%).
Dow Jones Industrial Average: 42 313 (+0,33%).
NASDAQ Composite: 18 119,59 (-0,39%).