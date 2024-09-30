IPO «Аренадата», индекс ОФЗ и российский рынок акций: дайджест инвестора

Источники «РБК Инвестиций» на рынке, осведомленные о ходе сделки, сообщили, что книга заявок была подписана по верхней границе уже в первый день. «Коммерсантъ» в понедельник написал со ссылкой на источники, что к 29 сентября книга заявок была переподписана в три-четыре раза по верхней границе. При этом организаторы планируют в понедельник собрать четыре-пять книг. По словам источников, физлица не проявляют большого интереса к размещению.