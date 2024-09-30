Цены на столичные новостройки «перегреты» уже в три раза

По его мнению, сегодня трудно строить прогнозы по поводу дальнейшей ценовой динамики на жилье. Слишком много нерыночных факторов. Когда на первом месте геополитика, первичный рынок может в любой момент куда угодно перекосить. «На горизонте одного года цены на столичные новостройки однозначно смотрят вниз», — отметил аналитик. По его версии, в 2025 году в хороших проектах ценники «просядут» в среднем на 10−15%. Возможно, очень скоро мы увидим от застройщиков «черные пятницы» по-русски, когда сначала цена поднимается на 30%, а потом объявляется скидка в 25%. К тому же на рынке немало объектов с проблемами, например, с неудачной локацией. В таких ЖК возможны дисконты и до 40%, сообщил Репченко.