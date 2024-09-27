В Петербурге рассчитывают получить 1 млрд рублей за счет туристического налога

«В следующем году мы ориентируемся на цифру в 1 млрд рублей, которые мы рассчитываем собрать в результате введения туристического налога», — сказал он.
12 июля президент России Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 году туристического налога путем преобразования курортного сбора.
Туристический налог будет местным налогом, городские власти будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции.
Планируется, что ставка налога будет расти постепенно — начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по одному процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее — не выше 5%).