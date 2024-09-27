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В ЦБ усомнились в возможном снижении разрыва цен на жилье на «первичке» и «вторичке»

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Текущая ситуация на рынке недвижимости говорит о том, что ждать сокращения разрыва цен на «первичке» и «вторичке» пока вряд ли возможно. Такое мнение выразила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова на Международном банковском форуме.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, в текущей ситуации, когда рыночные ставки высокие, а на первичном рынке сохраняются льготные госпрограммы, ждать сокращения этого разрыва, конечно, пока вряд ли возможно», — сказала она.

Данилова отметила, что по оперативным данным «Домклик», разрыв цен пока не сокращается, даже наблюдается некоторый рост.

В мае ЦБ отметил, что разница между средней ценой за 1 кв. м жилья на первичном и на вторичном рынке РФ по итогам первого квартала 2024 года впервые достигла 55%. Наибольший рост стоимости «квадрата» на первичном рынке зафиксировали в Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике: почти в два раза за квартал.

1 июля 2024 года в России завершилась масштабная льготная ипотека на новостройки по ставке в 8%. По данным ДОМ.РФ, в рамках программы было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. ЦБ РФ неоднократно выступал за сворачивание этой программы и указывал на рост стоимости жилья из-за «льготы».