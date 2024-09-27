В ЦБ усомнились в возможном снижении разрыва цен на жилье на «первичке» и «вторичке»

В мае ЦБ отметил, что разница между средней ценой за 1 кв. м жилья на первичном и на вторичном рынке РФ по итогам первого квартала 2024 года впервые достигла 55%. Наибольший рост стоимости «квадрата» на первичном рынке зафиксировали в Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике: почти в два раза за квартал.