В ЦБ усомнились в возможном снижении разрыва цен на жилье на «первичке» и «вторичке»

«Действительно, в текущей ситуации, когда рыночные ставки высокие, а на первичном рынке сохраняются льготные госпрограммы, ждать сокращения этого разрыва, конечно, пока вряд ли возможно», — сказала она.
Данилова отметила, что по оперативным данным «Домклик», разрыв цен пока не сокращается, даже наблюдается некоторый рост.
В мае ЦБ отметил, что разница между средней ценой за 1 кв. м жилья на первичном и на вторичном рынке РФ по итогам первого квартала 2024 года впервые достигла 55%. Наибольший рост стоимости «квадрата» на первичном рынке зафиксировали в Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской Республике: почти в два раза за квартал.
1 июля 2024 года в России завершилась масштабная льготная ипотека на новостройки по ставке в 8%. По данным ДОМ.РФ, в рамках программы было выдано более 1,5 млн кредитов на сумму свыше 6 трлн рублей. ЦБ РФ неоднократно выступал за сворачивание этой программы и указывал на рост стоимости жилья из-за «льготы».