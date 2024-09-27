Триллион для инвесторов: хорошо или плохо

Предложение ЦБ
Банк России предложил очень интересный механизм стимулирования выхода компаний на IPO, считает исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов, член экспертной группы Ассоциации развития финансовой грамотности Илья Херсонцев.
«Это не мера еще одной дополнительной поддержки, а перераспределение уже существующих субсидий», — рассказал эксперт. На сегодняшний день действует большая программа субсидирования банковских кредитов. По мнению регулятора, это создает перекос в сторону банковского кредита и является источником инфляции, так как выдача кредита увеличивает денежную массу. Если часть таких субсидий предоставлять не по банковских кредитам, а тем компаниям, которые вышли на рынок капитала с IPO, то это, безусловно, придаст импульс развитию рынка капитала и не будет разгонять инфляцию.
«Объем субсидий при этом не изменится, бюджет не будет нести дополнительную нагрузку», — уточнил Илья Херсонцев.
В случае запуска этой программы количество IPO в год может вырасти. «Думаем, что минимально надо рассчитывать на прирост в 10−20%, иначе программа может не иметь экономического эффекта», — отметил он. В прошлом году восемь компаний разместили акции на бирже. Летом текущего года этот показатель был достигнут.
Майский указ
Капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна составить 66% валового внутреннего продукта (ВВП), заявил в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Эта цель закреплена в указе, опубликованном в мае 2024 года, напомнила экономист, создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе. В 2023 году показатель составлял примерно 33%.
Минфин РФ для достижения этой цели намерен вывести на фондовый рынок акции 30 компаний с государственным участием на 1 трлн рублей в рамках механизма IPO, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков. По его словам, такой показатель будет прописан в федеральном проекте по развитию финансового рынка.
«Мы не говорим о какой-то масштабной приватизации, но мы говорим, что уже целый ряд государственных компаний с точки зрения своей эффективности, работы, раскрытия информации готовы к тому, чтобы выходить на IPO. И с этими компаниями мы работаем. Мы также ставим план по количеству таких компаний — такое количество составит 30 штук», — пояснил Иван Чебесков.
Как достичь цели
Капитализация рынка акций может расти двумя способами: путем роста курсовой стоимости акций, которые уже торгуются на бирже или через вывод на биржу новых эмитентов, пояснила Ольга Гогаладзе. «Реализовать первый подход, по ее оценке, достаточно затруднительно, так как в таком случае рынок должен в среднем расти на 25% и больше. Поэтому ЦБ решил пойти путем стимулирования выхода компаний на биржу», — считает экономист.
«В 2023 — начале 2024 года мы увидели всплеск IPO с небольшими объемами размещения и последующим увеличением доли акций в свободном обращении путем SPO (вторичного размещения акций)», — напомнила Ольга Гогаладзе. Но, по ее оценке, на фоне затяжного падения рынка компании отменяют и переносят IPO, так как интерес инвесторов сильно снизился.
«Сейчас ЦБ решил, что компания нужны дополнительные меры для выхода на биржу: были предложены налоговые льготы и субсидирование компаний, выходящих на биржу», — считает эксперт.
Важно то, насколько крупными будут эти субсидии, уточняет она. Если они хотя бы покроют затраты компаний на IPO, то мера может вызвать интерес у компаний.
Не перегнуть палку
Еще важно, по мнению Ольги Гогаладзе, не перегнуть в этом вопросе — искусственный бум, разгоняемый ажиотаж через господдержку, может повысить риски инвесторов, снизить качество первичных размещений акций, и уменьшить доверие инвесторов к такому инструменту вложений.
«Есть риск того, что на биржу с использованием субсидий могут выходить компании со слабыми перспективами, которые не заинтересуют инвесторов. Такие размещения будут провальными, а инвесторы могут потерять часть вложений. Поэтому розничными инвесторам, в случае участия в IPO, необходимо будет подходить к отбору компаний более тщательно», — предупредила Ольга Гогаладзе.
В целом, как она отметила, новые предложения ЦБ соответствуют цели президента по росту капитализации российского фондового рынка и даже необходимы для достижения этой цели. «Скорее всего, если меры поддержки реализуются, мы будем видеть несколько десятков IPO ежегодно в ближайшие несколько лет», — прогнозирует она.
По мнению руководителя IR-проектов департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Анастасии Пузановой, сейчас «бума» IPO на российском рынке нет — текущие объемы размещения говорят об оживлении рынка, но точно не являются показателями рекордной активности. «С введением таких мер мы ожидаем значительного увеличения спроса российских компаний к использованию возможностей рынка капитала», — считает она.
Илья Херсонцев, напротив, считает, что госсубсидии снизят риски для розничных инвесторов. Во-первых, целью такого IPO будет привлечение средств в компанию, а не выход акционеров. Во-вторых, субсидия предполагается не однократная, а длящаяся во времени, то есть ее выплачивают ежегодно по частям при соблюдении условий привлечения средств.
«Это означает, что все это время дополнительно можно требовать от эмитента соблюдения стандартов раскрытия информации и корпоративного управления», — пояснил он. В итоге вырастет прозрачность компаний, выходящих на биржу.
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