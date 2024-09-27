Триллион для инвесторов: хорошо или плохо

«Это не мера еще одной дополнительной поддержки, а перераспределение уже существующих субсидий», — рассказал эксперт. На сегодняшний день действует большая программа субсидирования банковских кредитов. По мнению регулятора, это создает перекос в сторону банковского кредита и является источником инфляции, так как выдача кредита увеличивает денежную массу. Если часть таких субсидий предоставлять не по банковских кредитам, а тем компаниям, которые вышли на рынок капитала с IPO, то это, безусловно, придаст импульс развитию рынка капитала и не будет разгонять инфляцию.