Россиянам рассказали, как заработать на золоте

«Россияне могут инвестировать в золото с помощью различных инструментов — можно инвестировать в биржевое золото, которое торгуется на Мосбирже и физически хранится в НКЦ, можно инвестировать через фьючерсы на золото, или через “золотые” облигации, можно покупать акции золотодобытчиков и, наконец, можно приобретать актив физически (если есть, где его хранить)», — отметила Татьяна Симонова, портфельный управляющий General Invest.
Наталья Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», добавила, что россияне могут как купить слитки, так и открыть позицию через обезличенный металлический счет (ОМС). Кроме того, инвесторам доступны контракты на покупку одного грамма золота GLDRUB_TOM.
«Тем не менее, стоит обратить внимание на определенные нюансы», — подчеркнула она.
Так, покупка физического золота в слитках сопряжена с необходимостью нести расходы по его хранению. Кроме того, любое, даже самое незначительное повреждение слитка в виде, например, потертости, существенно снизит его стоимость.
В этом смысле покупка золота на ОМС более безопасна, но надо признать широкие спреды у банков на цены покупки и продажи, которые могут достигать нескольких процентов, что уменьшает при продаже доход инвестора от владения золотом. Финансовый результат также уменьшит покупка паев специализированных инвестиционных фондов, которые берут плату за управление.
Указанных недостатков, подчеркнула Наталья Пырьева, лишены биржевые фьючерсы на золото. Но в них встроена процентная составляющая: чем длиннее фьючерс, тем дороже его покупка обойдется инвестору.
«Мы находим наиболее эффективной покупку GLDRUB_TOM для того, чтобы открыть позицию в золоте. Принимая во внимание, что данные инструмент торгуется в рублях, а золото номинируется на мировом рынке в долларах США, покупка данного инструмента позволяет инвестору защититься от валютных рисков», — заключила аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».