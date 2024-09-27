Россиянам рассказали, как заработать на золоте

«Россияне могут инвестировать в золото с помощью различных инструментов — можно инвестировать в биржевое золото, которое торгуется на Мосбирже и физически хранится в НКЦ, можно инвестировать через фьючерсы на золото, или через “золотые” облигации, можно покупать акции золотодобытчиков и, наконец, можно приобретать актив физически (если есть, где его хранить)», — отметила Татьяна Симонова, портфельный управляющий General Invest.