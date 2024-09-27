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Нефть. Планы ОПЕК+, поставки из Ливии и медвежьи опционы

Нефть марки Brent вновь торгуется в блоке $70−72 за баррель. На рынке царят медвежьи настроения, премии опционов пут растут, рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: AP 2023

30 сентября ожидается экспирация ближнего фьючерса.

Новостной фон

∙ Израиль игнорирует призывы к прекращению огня с «Хезболлой».

∙ Представители восточной и западной частей Ливии подписали соглашение о прекращении кризиса, связанного с контролем за центральным банком. Стороны договорились назначить временного управляющего ЦБ. Это должно привести к возобновлению добычи и экспорта нефти из страны.

∙ Правительство восточной Ливии пообещало вскоре возобновить добычу нефти —сообщает представитель ООН в стране.

ОПЕК+ добровольно сокращают добычу нефти, однако в будущем намерена постепенно восстанавливать производство при повышении спроса и возникновении дефицита на рынке — заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

∙ Около 25% добычи нефти в Мексиканском заливе приостановлено из-за урагана.

∙ Премия медвежьих опционов пут на нефть — которые приносят прибыль при снижения цен — увеличилась по сравнению с бычьими коллами до самого высокого уровня с декабря.

∙ По данным опроса Bank of America Corp., управляющие фондами сократили свои вложения в сырьевые товары до самого низкого уровня за последние семь лет.

Природный газ

EIA вчера опубликовало еженедельный отчет о рынке природного газа:

∙ За неделю, заканчивающуюся 25 сентября, спотовая цена Henry Hub выросла с $2,33 до $2,62 за MMBtu.

∙ Спотовые цены на природный газ выросли в большинстве мест страны.

∙ Цена на FGT Citygate, которая поставляет природный газ во Флориду, выросла с $2,88/MMBtu до $3,42/MMBtu вчера. Хотя добыча природного газа в Мексиканском заливе выросла на 42% за отчетную неделю, добыча нефти и газа была временно прекращена из-за угрозы ураган. Из строя было выведено 17% мощностей по добыче природного газа.

∙ Изменение цен на международном рынке было неоднозначным. Ценник СПГ в Азии снизился, в Европе фьючерсы на природный газ, наоборот, подросли.

∙ Средний общий объем поставок природного газа практически не изменился по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США выросло на 2,5%.

∙ Поставки природного газа на экспортные объекты СПГ в США (поступления по трубопроводу СПГ) в среднем составили 12,6 млрд куб. футов в день, что на 0,3 млрд куб. футов в день ниже, чем на прошлой отчетной неделе.

∙ Запасы газа на 7% выше среднего показателя за последние 5 лет и на 5% выше, чем в прошлом году в это же время.

∙ Средний показатель закачки в хранилища на 25% ниже среднего пятилетнего показателя в сезон пополнения (с апреля по октябрь).

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».