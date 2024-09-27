Нефть. Планы ОПЕК+, поставки из Ливии и медвежьи опционы

∙ Цена на FGT Citygate, которая поставляет природный газ во Флориду, выросла с $2,88/MMBtu до $3,42/MMBtu вчера. Хотя добыча природного газа в Мексиканском заливе выросла на 42% за отчетную неделю, добыча нефти и газа была временно прекращена из-за угрозы ураган. Из строя было выведено 17% мощностей по добыче природного газа.