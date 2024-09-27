Каким будет курс рубля 30 сентября 2024: прогноз эксперта

После нейтрального начала торгов российский рынок акций перешел к умеренному росту. Индекс Мосбиржи в основном двигался в середине диапазона 2800−2900 п. Потери рубля на валютном рынке усилились, цены на нефть замедлили снижение над $70 за баррель Brent. Снова в плюсе торговались тяжеловесные бумаги «Газпрома» — инвесторы отыгрывают сообщения о планах властей снизить налоговую нагрузку на компанию.
На внешнем контуре в конце недели продолжали доминировать покупатели — мощный прирост наблюдался в китайских биржевых индексах, зеленели европейские бенчмарки, позитивно начали день и американские площадки. Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление — один из основных индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС — в августе вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, меньше прогнозных 0,2% м/м.
В понедельник ожидаются выступления глав ФРС и ЕЦБ Джерома Пауэлла и Кристин Лагард. В Китае будут обнародованы сентябрьские индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг. На российском рынке вопрос утверждения дивидендов рассмотрят на собраниях в начале недели акционеры Novabev Group, АЛРОСА, Газпром нефти, ЕвроТранса, НОВАТЭКа, Селигдара.
Если конъюнктура рынков останется благоприятствующей, а геополитика не принесет неожиданностей, краткосрочно возможно плавное продвижение индекса Мосбиржи вверх с круглой целью 2900 п.
Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю — 12,9−13,4, по внебиржевому курсу доллара — 91,5−93,5. Расчет на укрепление рубля за счет пиковой поддержки со стороны налогового периода не оправдался. Факторы давления превалируют — выручка от продажи сырья сокращается, а импорт восстанавливается, стимулируя спрос на иностранные деньги. В курс с временным лагом может транслироваться снижение уровня цен на нефть конца лета-начала сентября. Негатива рублевым активам добавляет геополитическая напряженность. После окончания налогового периода на будущей неделе высоковероятно возобновление рублевого ослабления. В фокусе внимания рынка останутся цены на нефть, геополитика, динамика доллара к другим валютам. Фундаментальной опорой, сдерживающей девальвацию, остается жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России.
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