Каким будет курс рубля 30 сентября 2024: прогноз эксперта

Прогноз по биржевому курсу рубля к юаню на будущую неделю — 12,9−13,4, по внебиржевому курсу доллара — 91,5−93,5. Расчет на укрепление рубля за счет пиковой поддержки со стороны налогового периода не оправдался. Факторы давления превалируют — выручка от продажи сырья сокращается, а импорт восстанавливается, стимулируя спрос на иностранные деньги. В курс с временным лагом может транслироваться снижение уровня цен на нефть конца лета-начала сентября. Негатива рублевым активам добавляет геополитическая напряженность. После окончания налогового периода на будущей неделе высоковероятно возобновление рублевого ослабления. В фокусе внимания рынка останутся цены на нефть, геополитика, динамика доллара к другим валютам. Фундаментальной опорой, сдерживающей девальвацию, остается жесткий курс денежно-кредитной политики Банка России.