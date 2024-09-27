Как изменятся цены на вторичную недвижимость с 1 октября

Интерес к готовым квартирам снизится в первую очередь у покупателей с заемными средствами. Скорее всего, они временно отсрочат приобретение собственного жилья, будут копить нужную сумму на ипотеку и арендовать жилье.



Вместе с тем некоторые собственники могут задуматься о пересмотре цены в сторону снижения. Они будут охотнее торговаться и предлагать дисконты выше стандартных 3−5%. В основном к ним относятся продавцы, которые не готовы долго ждать покупателя и намерены реализовать квартиру быстрее в связи с какими-либо жизненными обстоятельствами. Скидки у таких продавцов могут достигать 15−25%.