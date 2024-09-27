«Газпром», ЮГК, дивидендный гэп «Ростелекома» и цены на нефть: дайджест

«Инвесторы восприняли это как сигнал о скорой отмене ограничений на добычу на уральском хабе», — объяснил Карпунин. Он отметил, что это было бы крайне позитивно, но решения пока в этом вопросе нет. Кроме того, риски спада производства золота в 2024 году для ЮГК остаются высокими. В брокерской компании ожидают, что в пятницу, 27 сентября, акции будут в числе лидеров по обороту.