«Газпром», ЮГК, дивидендный гэп «Ростелекома» и цены на нефть: дайджест

Акции «Газпрома»
Акции «Газпрома» по итогам торгов подорожали на 1,41%, до ₽137,35. Бумаги были лидером на рынке по объему торгов.
Котировки выросли на фоне заявления замминистра финансов Алексея Сазанова о том, что власти обсуждают предложение «Газпрома» о досрочной отмене надбавки к НДПИ с 2025 года. Впрочем, Сазанов сказал, что решения по этому вопросу пока нет.
«Здесь не так важен размер “налоговых уступков”, как биржевой сентимент: ранее в бумагах был тотальный скептицизм, а если решение будет принято, то повысятся дивидендные ожидания, что и приведет к переоценке», — прокомментировал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он указал, что теперь уровень поддержки для акций находится на отметке ₽137, а ближайший уровень сопротивления — ₽141.
Аналитики проекта «Мои Инвестиции» считают, что в случае отмены налоговой надбавки «Газпром» не только выплатит 50% от чистой прибыли на дивиденды по итогам 2024 года, но может также выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2025 года.
«По нашим оценкам, если во втором полугодии не будет отображено дополнительных убытков или ретроактивных платежей, то дивиденды могут составить около ₽27 на акцию. В сумме это около ₽640 млрд, 50% из которых будет выплачено в бюджет (₽320 млрд)». — прогнозируют в «Моих Инвестициях». По текущим ценам такая выплата может дать 19,6% дивдоходность.
Впрочем, аналитики «Т-Инвестиций», напротив, не видят перспектив в акциях в ближайшее время и не рекомендуют их покупать.
Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов также считает, что в текущей ситуации рост капитальных затрат выглядит более вероятным событием для компании, чем выплата дивидендов.
Акции ЮГК
Акции «Южуралзолота» (ЮГК) по итогам торгов подорожали на 8,46%, до ₽0,7885 и показали лучший результат на российском рынке.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин, назвал два драйвера для акций: рост цен на золото и заявления руководителя Ростехнадзора, что компания исправляет выявленные нарушения.
«Инвесторы восприняли это как сигнал о скорой отмене ограничений на добычу на уральском хабе», — объяснил Карпунин. Он отметил, что это было бы крайне позитивно, но решения пока в этом вопросе нет. Кроме того, риски спада производства золота в 2024 году для ЮГК остаются высокими. В брокерской компании ожидают, что в пятницу, 27 сентября, акции будут в числе лидеров по обороту.
Утром в пятницу ТАСС сообщил, что суд отказал ЮГК в оспаривании постановления Ростехнадзора. которое привело к приостановке добычи на четырех месторождениях.
Дивидендный гэп «Ростелекома»
В четверг, 26 сентября, акции «Ростелекома» последний день торговались с дивидендами. Акционеры за 2023 год получат по ₽6,06 на бумагу, что по ценам накануне дивотсечки давало 7,5% доходности по обыкновенным и 8,2% по привилегированным акциям.
В пятницу, 27 сентября, акции начнут торги с падения из-за дивидендного гэпа. По мнению аналитиков «БКС Мир Инвестиций», после дивотсечки бумаги с большой долей вероятности будут торговаться на уровне рынка, поэтому на восстановление после дивидендного гэпа им может потребоваться от 1 до 3 календарных месяцев, или около 20−70 торговых дней. Брокер с технической точки зрения не видит предпосылок для быстрого закрытия дивидендного гэпа.
«Сейчас у нас нейтральный взгляд на акции. У компании есть долговая нагрузка, поэтому высокие процентные ставки ухудшают финансовые результаты», — сообщили в «Альфа-Инвестициях». Аналитики обратили внимание, что привилегированные акции «Ростелекома» по-прежнему торгуются с существенным дисконтом к обыкновенным, поэтому выглядят привлекательней.
Цены на нефть
Цены на нефть в четверг продолжили снижение. По итогам торгов фьючерсы на нефть Brent с поставкой в декабре на бирже ICE снизились на 2,5% до $71,09 за баррель.
Котировки снижались на ожиданиях увеличения добычи нефти в Ливии и перспективах увеличения добычи в рамках ОПЕК+ с декабря. При этом новые меры поддержки экономики Китая, который является крупнейшим импортером нефти, ограничили потери, пишет Reuters. Ожидается, что до начала праздников по случаю Дня образования КНР 1 октября в стране будут объявлены дополнительные меры поддержки экономики.
В Ливии соперничающие фракции, претендующие на контроль над Центральным банком страны и доходами от продажи нефти, достигли компромисса и подписали соглашение о прекращении конфликта в четверг. Конфликт привел к резкому сокращению добычи и экспорта нефти в Ливии — экспорт нефти в сентябре упал до 400 тыс. баррелей в день по сравнению с более чем 1 млн баррелей в августе. По словам аналитика ANZ Bank Дэниела Хайнса, соглашение может привести к возвращению на рынки более 500 тыс. баррелей ливийской нефти в сутки.
ОПЕК+ намерена частично отменить ограничения по добычи нефти в декабре и увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки. Аналитики проекта «Мои инвестиции» полагают, что ОПЕК+ в вопросе восстановления добычи будет действовать по ситуации, но не допустит длительного провала цены нефти Brent ниже $70 за баррель.
Последний день покупки акций под дивиденды
Банк Санкт-Петербург ао. Дивиденды на каждую акцию — ₽27,26. Дата выплаты — 14 октября. Доходность — 6,99%.
Банк Санкт-Петербург ап. Дивиденды на каждую акцию — ₽0,22. Дата выплаты — 14 октября. Доходность — 0,4%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽91,9, продать — по ₽90,25;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽91,95, продать — по ₽91.
Самые дешевые евро:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽102,25, продать — по ₽101,5;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить евро можно по ₽102,5, продать — по ₽101,65.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,7;
- Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽13,95, продать — по ₽13,2.
Корпоративные события
ММК: ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам шести месяцев 2024 года.
ВТБ — финансовые результаты по МСФО за 8 месяцев 2024 года.
Другие важные события
Международный банковский форум. Третий день.
Форум «Российская энергетическая неделя». Второй день.
Банк России опубликует проект «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026—2027 годы».
Мосбиржа начнет публикацию индекса фондов недвижимости (MREF).
Германия: уровень безработицы в августе — 10−55 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий в сентябре — 12:00 мск.
США: индекс потребительских расходов (PCE) в августе — 15:30 мск.
США: индекс доверия потребителей к экономике США от Мичиганского Университета за сентябрь — 17:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2829,65 (-0,02%).
Индекс РТС: 964,64 (-0,04%).
S&P 500: 5745,40 (+0,4%).
Dow Jones Industrial Average: 42 175,11 (+0,62%).
NASDAQ Composite: 18 190,29 (+0,6%).