Счетная палата проанализировала эффекты программ поддержки спроса на жилье

Отметим, ДОМ.РФ ранее прогнозировал замедление роста стоимости жилья и даже возможность его снижения в некоторых регионах после завершения этой программы. Но в случае нарастания «негативных тенденций в экономике» и снижения стоимости залогового имущества по ипотечным кредитам на 20% и более, предупреждает Счетная палата, банкам может понадобиться «досоздание резервов в объеме до 4,5 трлн руб.» (24% значения собственных средств топ-13 банков, которые занимают более 95% рынка ипотеки). В таком случае государство будет вынуждено поддерживать банковский сектор, считают в СП. С одной стороны, уже повышены размеры первоначального взноса и ужесточено макропруденциальное регулирование, но, отмечает палата, «в 2020—2023 годах на фоне конкуренции среди банков накоплен существенный объем ипотечных кредитов низкого качества» (по данным на 1 января, почти половину задолженности по льготным кредитам составили займы с первоначальным взносом менее 20%), что «может негативно повлиять в случае снижения цен».