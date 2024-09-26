Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за отдых детей в лагере

«Лагерь может организовывать как круглосуточное проживание, так и дневное посещение. В документах об оплате должна быть указана только стоимость образовательных услуг. Остальные расходы — например, питание или предоставление инвентаря — не учитываются при расчете вычета», — отметил парламентарий.