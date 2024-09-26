Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за отдых детей в лагере

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал изданию NEWS.ru, как оформить налоговый вычет за отдых детей в лагере.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: Lummy/Pablo Stanley

Родители могут оформить налоговый вычет за оплату отдыха ребенка в образовательных лагерях, но для этого организация или индивидуальный предприниматель (ИП), которые предлагают такие программы, должны обладать соответствующей лицензией.

Депутат напомнил, что в справке об оплате лагеря необходимо указать, что обучение проводится в очной форме.

«Лагерь может организовывать как круглосуточное проживание, так и дневное посещение. В документах об оплате должна быть указана только стоимость образовательных услуг. Остальные расходы — например, питание или предоставление инвентаря — не учитываются при расчете вычета», — отметил парламентарий.

Выплату также можно оформить за отдых ребенка в спортивном лагере: в этой ситуации организация или ИП должны быть включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, утвержденных Министерством спорта.

В справке об оплате физкультурно-оздоровительной программы должна быть указана стоимость обучения, на основе которой рассчитывается налоговый вычет.

С текущего 2024 года максимальная сумма всех социальных вычетов составляет 150 тысяч рублей. Исключения составляют вычеты на обучение детей и дорогостоящее лечение.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»