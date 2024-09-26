Новак: страны ОПЕК+ полностью выполняют нефтяную сделку

Международное энергетическое агентство (МЭА) в сентябрьском отчете указывало, что глобальный спрос на нефть продолжает слабеть — в первом полугодии его прирост составил 800 тыс. б/с, что стало минимумом с 2020 года. В США потребление бензина снижалось на протяжении пяти из шести месяцев первого полугодия. В итоге в развитых странах потребление нефти в этом году может оказаться на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии. Предложение нефти в августе увеличилось до 103,5 млн б/с и в целом же по году, как ожидается, будет выше спроса.