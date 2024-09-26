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На Российской энергетической неделе раскрыли планы добычи нефти

Вице-премьер Александр Новак официально заявил о намерении России в долгосрочной перспективе поддерживать объем добычи нефти на уровне 540 млн тонн в год.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Мы ставим перед собой задачу сохранить уровень добычи около 540 млн тонн. Это потребует значительных усилий, включая вовлечение новых запасов и освоение труднодоступных месторождений», — отметил Новак в своем выступлении.

По его словам, достижение этой цели рассматривается как «большая и масштабная работа на длительный период». Вице-премьер подчеркнул, что этот объем добычи является базовым ориентиром для энергетического сектора страны.

Слова Новака подтвердил первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, отметив, что сценарий добычи в 540 миллионов тонн согласован с партнерами по ОПЕК+ и учитывает потребности мирового рынка. «У нас нет задачи наводнять рынок», — добавил Сорокин.

Согласно проекту энергетической стратегии России, страна может достичь объема добычи 540 млн тонн уже к 2036 году и поддерживать этот уровень до 2050-го. В текущем году добыча нефти составила 531 млн тонн. Стратегия предполагает сбалансированное развитие отраслей с минимальными затратами и максимальную реализацию экспортного потенциала.

Российская энергетическая неделя, организованная Фондом Росконгресс, проходит при поддержке правительства Российской Федерации, Минэнерго России и правительства Москвы.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».