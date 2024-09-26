На Российской энергетической неделе раскрыли планы добычи нефти

Согласно проекту энергетической стратегии России, страна может достичь объема добычи 540 млн тонн уже к 2036 году и поддерживать этот уровень до 2050-го. В текущем году добыча нефти составила 531 млн тонн. Стратегия предполагает сбалансированное развитие отраслей с минимальными затратами и максимальную реализацию экспортного потенциала.