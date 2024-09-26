Нефть собрала весь негатив — насколько все плохо?

С точки зрения технического анализа, фьючерсы на Brent долго торговались под сопротивлением в $75 за баррель, но никак не могли закрепиться выше, что в целом сигнализировало о рисках снижения в блок $70−72.
Более того, 30 сентября завершается срок действия ближнего контракта (BRNX2024) — довольно часто экспирация проходит на той же эмоциональной ноте, с которой начинался месяц.
Дальнейшая динамика нефти станет более ясной в первых числах октября.
Из позитивных новостей недели — очередное сокращение запасов в США, новые меры по стимулированию китайской экономики.
Новостной фон
∙ США, европейские союзники и арабские державы предложили трехнедельное прекращение огня между Израилем и Ливаном.
∙ По информации Financial Times, Саудовская Аравия готовится отказаться от своего неофициального целевого значения в $100 за баррель, потому что хочет увеличить добычу и повысить свою долю на рынке — даже если это будет означать снижение цен. В статье речь идет о ранее запланированном наращивании добычи — об этих планах страна уже публично заявляла. На сегодняшний день Саудовская Аравия взяла на себя большую часть сокращений ОПЕК+ — более трети сокращений, осуществленных членами организации. Негативным сценарием может стать ценовая война Саудовской Аравии за свою долю на рынке — об этом речи пока не идет, однако такие прецеденты в истории рынка нефти случались. Недавно инвестдома Уолл-стрит просчитывали последствия такого сюжета.
∙ Россия наращивает объем перевозки нефти по Северному морскому пути. В это году арктические воды пересекли 15 нефтяных танкеров.
∙ США ужесточают санкции против иранской нефти.
∙ Около 29% добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено из-за урагана «Элен».
∙ Генеральный директор итальянской энергетической группы Eni считает, что цена Brent восстановятся примерно до $80 за баррель в ближайшие месяцы.
∙ Делегаты восточной и западной частей Ливии согласовали процедуры, критерии и сроки назначения нового топ-менеджмента центрального банка страны — говорится в заявлении миссии ООН в Ливии.
∙ Запасы нефти в США за неделю снизились на 4,5 млн баррелей.
Природный газ
Во фьючерсах на природный газ произошла экспирация ближнего контракта, в результате чего на графике образовался технический гэп — следующий контракт торговался по более высокой цене. В ближайшие дни необходимо внимательно наблюдать за динамикой актива для определения целей его движения на предстоящий месяц.
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