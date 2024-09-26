Нефть собрала весь негатив — насколько все плохо?

∙ По информации Financial Times, Саудовская Аравия готовится отказаться от своего неофициального целевого значения в $100 за баррель, потому что хочет увеличить добычу и повысить свою долю на рынке — даже если это будет означать снижение цен. В статье речь идет о ранее запланированном наращивании добычи — об этих планах страна уже публично заявляла. На сегодняшний день Саудовская Аравия взяла на себя большую часть сокращений ОПЕК+ — более трети сокращений, осуществленных членами организации. Негативным сценарием может стать ценовая война Саудовской Аравии за свою долю на рынке — об этом речи пока не идет, однако такие прецеденты в истории рынка нефти случались. Недавно инвестдома Уолл-стрит просчитывали последствия такого сюжета.