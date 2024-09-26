Курс рубля с 1 октября 2024 года: прогноз эксперта

В октябре девальвация вряд ли возможна, в первую очередь, благодаря росту цен на нефтегазовые ресурсы. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
«Сентябрь для рубля оказался неудачным — национальная валюта снизилась относительно доллара на многомесячные минимумы, а относительно евро и юаня падение побило рекорд с конца октября 2023 года», — отметил он.
При этом в последнюю неделю месяца курс рубля может стабилизироваться после снижения, а иностранные валюты, возможно, несколько скорректируются после активного роста.
Эксперт назвал возможной причиной сентябрьского ослабления рубля налоговый период, когда предложение валюты на рынке увеличивается за счет продажи экспортеров для исполнения обязательств перед бюджетом. Например, юань до конца текущего месяца может откатиться от пиковых 13,26 рубля до 13 или чуть ниже. Курс доллара может приблизиться к 90 рублям.
В октябре фактор налогов отпадет, что могло бы способствовать падению рубля. Но аналитик считает, что на фоне подорожания нефти и газа экспорт обеспечит поддержку национальной валюте.
По мнению Зельцера, проблемы с открытой валютной позицией, которые вызывали дефицит валюты и ослабление рубля в начале осени, также разрешатся к октябрю: бюджетное правило может вновь заработать. Таким образом, эксперт не ожидает девальвации рубля.
«Иностранные валюты после коррекции на фоне завершения налогового периода в начале октября в очередной раз могут попытаться отскочить на максимум. Но затем юань вновь опустится до 13 рублей, а доллар — до 90 рублей», заключил Зельцер.
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