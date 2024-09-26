Курс рубля с 1 октября 2024 года: прогноз эксперта

Эксперт назвал возможной причиной сентябрьского ослабления рубля налоговый период, когда предложение валюты на рынке увеличивается за счет продажи экспортеров для исполнения обязательств перед бюджетом. Например, юань до конца текущего месяца может откатиться от пиковых 13,26 рубля до 13 или чуть ниже. Курс доллара может приблизиться к 90 рублям.