Кофейная индустрия в напряжении: засуха приводит к росту цен

За последний год биржевые цены почти удвоились, а за полгода поднялись на 42%, достигнув отметки $2,7 за фунт, что стало рекордом за последние 13 лет. В России это повышение стоимости еще не полностью отразилось на ценах кофе в магазинах и кафе, но эксперты прогнозируют, что к концу 2024 года потребителям придется платить за любимый напиток на 20−30% больше. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков и владельцев сетевых кофеен.
Российские сетевые кофейни подтверждают рост цен на зеленый кофе: основатель One Price Coffee Сергей Румянцев отметил увеличение закупочных цен на 30−35% за последние два-три месяца в зависимости от сорта. В Coffee Like сообщили о подорожании на 10% за последние месяцы и на 35% за год.
Аналитики сообщают, что 16 сентября 2024 года фьючерс на поставку кофе в декабре обновил максимум, достигнув $2,7 за фунт. Вьетнам, крупнейший производитель робусты, пострадал от тайфуна и нехватки осадков. Бразилия, ведущая страна по производству арабики, столкнулась с засухой, поясняет эксперт Андрей Сизов.
Национальное агентство Conab сократило прогноз сборов в Бразилии на более чем 7%, до 54,8 млн мешков. Во Вьетнаме из-за неблагоприятных погодных условий экспорт может снизиться на 20%, до 1,336 млн тонн, согласно прогнозу ассоциации кофе и какао Vicofa.
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