Кофейная индустрия в напряжении: засуха приводит к росту цен

За последний год биржевые цены почти удвоились, а за полгода поднялись на 42%, достигнув отметки $2,7 за фунт, что стало рекордом за последние 13 лет. В России это повышение стоимости еще не полностью отразилось на ценах кофе в магазинах и кафе, но эксперты прогнозируют, что к концу 2024 года потребителям придется платить за любимый напиток на 20−30% больше. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков и владельцев сетевых кофеен.