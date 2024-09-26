Цены на нефть снижаются на фоне возможного пересмотра ценовой стратегии Саудовской Аравии

Цены на нефть в четверг резко снизились, нивелировав предыдущие успехи, сообщает агентство Thomson Reuters. Напряжение на рынке усилилось после известий о том, что Саудовская Аравия, крупнейший мировой экспортер, отказывается от целевого уровня цены на сырую нефть в преддверии планируемого увеличения добычи.
По данным торгов, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,88%, достигнув отметки в $72,81 за баррель, в то время как американская сырая нефть потеряла 0,9%, достигнув $69,06 за баррель. Как сообщают в Financial Times, Саудовская Аравия рассматривает возможность отказа от неофициального целевого показателя в $100 за баррель.
Дополнительное давление на рынок оказывают и признаки возвращения ливийской нефти. В Ливии делегаты от разных регионов смогли договориться о назначении нового главы центрального банка, что может решить затяжной кризис, связанный с контролем над нефтяными доходами и сбоям в экспорте.
На этом фоне отмечено укрепление спроса в США. Управление энергетической информации (EIA) сообщило о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти на прошлой неделе. Данные EIA также показывают рост спроса на бензин, который достиг 9 миллионов баррелей в день, а поставки дистиллятного топлива на рынке увеличились до более чем 4 миллионов баррелей в день.
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