Цены на нефть снижаются на фоне возможного пересмотра ценовой стратегии Саудовской Аравии

На этом фоне отмечено укрепление спроса в США. Управление энергетической информации (EIA) сообщило о более значительном, чем ожидалось, снижении запасов нефти на прошлой неделе. Данные EIA также показывают рост спроса на бензин, который достиг 9 миллионов баррелей в день, а поставки дистиллятного топлива на рынке увеличились до более чем 4 миллионов баррелей в день.