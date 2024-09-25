ВТБ повышает базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 п.п

Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. По комбинированной ипотеке ставки будут начинаться с 7,4%. Итоговые условия будут зависеть от размеров первого взноса и кредита, получения зарплаты на карту ВТБ, наличия комплексной страховки и подтверждения дохода. Заемщики, получившие одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно.