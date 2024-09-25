ВТБ повышает базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 п.п

«Вслед за другими банками ВТБ с 25 сентября изменит условия по рыночной ипотеке. Базовая ставка повысится на 1,5 процентного пункта. Решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, из-за чего стоимость привлечения средств для банков существенно повысилась», — сообщила кредитная организация.
При этом пресс-служба отметила, что банк продолжает следить за ситуацией на рынке и в случае ее изменения не исключает «новых решений по условиям ипотечных программ».
Кредиты на покупку квартир будут доступны от 22% годовых с учетом действующих в ВТБ дисконтов. По комбинированной ипотеке ставки будут начинаться с 7,4%. Итоговые условия будут зависеть от размеров первого взноса и кредита, получения зарплаты на карту ВТБ, наличия комплексной страховки и подтверждения дохода. Заемщики, получившие одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться ранее действовавшими ставками до 4 октября включительно.
Банк подчеркивает, что сохранит все ранее действующие дисконты и их размер. Заемщики по-прежнему могут рассчитывать на скидку 0,2 процентного пункта при крупной сумме кредита, 0,3 процентного пункта — в случае использования сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации сделки, 0,7 процентного пункта — при получении зарплаты на карту банка, 0,8 процентного пункта — за перевод зарплаты в ВТБ в течение трех месяцев после сделки.
Ставки по льготным программам банк не меняет: по «семейной» и IT-ипотеке — 6%, по Дальневосточной и Арктической ипотеке — 2%.
«Эксперты ВТБ прогнозируют, что в новых условиях спрос на ипотечные кредиты продолжит “охлаждаться”, и клиенты будут стремиться отложить покупку жилья до снижения ставок и разместить накопления на первый взнос на высокодоходные рублевые депозиты», — сообщила пресс-служба.