Власти выделят 180 млрд рублей на модернизацию коммунальной инфраструктуры

Об этом сообщает РИА Новости.
«За три года на это направление будет направлено 180 миллиардов рублей», — пояснил министр.
Он уточнил, что средства пойдут на обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.
До этого Минфин РФ сообщал, что около 1,7 трлн рублей планируется выделить на программу материнского капитала в России в период с 2025 по 2027 год. Размер материнского капитала будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции.
Также стало известно, что госдолг России вырастет до 18% ВВП к 2027 году, но останется на экономически безопасном уровне ниже 20%. Проект бюджета на 2025−2027 годы формировался с учетом обеспечения структурной сбалансированности.