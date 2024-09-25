Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей

«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила “ВБ девелопмент” для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей. Ранее компания сообщала о том, что “ВБ девелопмент” не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд. Таким образом, по авансам, выплаченным за август и начало сентября, сумма претензий выросла еще на 10 млрд рублей», — сообщили в компании.