Сумма претензий Wildberries к «ВБ девелопмент» достигла 37 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сумма претензий онлайн-ретейлера Wildberries к компании «ВБ девелопмент» выросла на 10 млрд и достигла 37 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
«Текущая сумма незакрытых авансов, которые Wildberries выплатила “ВБ девелопмент” для оплаты подрядчикам по строительству логистических объектов, составляет уже 37 млрд рублей. Ранее компания сообщала о том, что “ВБ девелопмент” не выполнила обязательства по договорам на сумму 27 млрд. Таким образом, по авансам, выплаченным за август и начало сентября, сумма претензий выросла еще на 10 млрд рублей», — сообщили в компании.
Как указали в пресс-службе, юристы объединенной компании уведомили «ВБ девелопмент» об отказе от договоров и начали заключать договоры техзаказа с новой дочерней структурой компании, которая выступит техническим заказчиком при возведении логоцентров.
«Взыскание ранее выплаченных авансов планируется в судебном порядке. При этом с добросовестными подрядчиками компания “РВБ” готова продолжать взаимодействие», — добавили в пресс-службе.
В середине сентября «РВБ», объединенная компания Wildberries и Russ, сообщила, что планирует подать иск к «ВБ девелопмент» на сумму порядка 27 млрд рублей из-за невыполнения проектной компанией своих обязательств. По данным ЕГРЮЛ, учредителем компании «ВБ девелопмент» является Владислав Бакальчук.
Кроме того, объединенная компания Wildberries и Russ указывала, что начала процесс передачи девелоперских проектов, которыми занималась «ВБ девелопмент», своей дочерней компании для сохранения темпов строительства и возведения логистических объектов в срок. Как отмечали в компании, планируется перезаключение договоров с субподрядчиками, которые работают на объектах.