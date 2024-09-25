СФ одобрил закон о расширении оснований применения инвестиционного налогового вычета

Согласно документу, законами субъектов РФ может быть установлено право налогоплательщиков на применение инвестиционного налогового вычета при осуществлении ими венчурных и (или) прямых инвестиций в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность посредством участия в договорах инвестиционного товарищества, информация о которых включена в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных и прямых инвестиций в инновационные проекты и инновационную деятельность.
Принятыми во втором чтении поправками предусмотрено, что право на соответствующий вычет имеют налогоплательщики, деятельность которых в рамках договора инвестиционного товарищества направлена на осуществление венчурных и (или) прямых инвестиций в организации, имеющие статус малой технологической компании.
Порядок формирования и ведения реестра инвестиционных товариществ, требования к договорам инвестиционных товариществ для целей включения в реестр инвестиционных товариществ (в том числе категории (виды) инновационных проектов и инновационной деятельности, в отношении которых заключен договор инвестиционного товарищества), устанавливаются нормативным правовым актом соответствующего субъекта РФ.
Законом также закрепляется порядок получения такого налогового вычета.
Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.