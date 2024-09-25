СФ одобрил закон о расширении оснований применения инвестиционного налогового вычета

Согласно документу, законами субъектов РФ может быть установлено право налогоплательщиков на применение инвестиционного налогового вычета при осуществлении ими венчурных и (или) прямых инвестиций в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность посредством участия в договорах инвестиционного товарищества, информация о которых включена в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных и прямых инвестиций в инновационные проекты и инновационную деятельность.