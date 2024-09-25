СФ одобрил закон о компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении

В кабмине отмечали, что в ТК РФ не установлена обязанность работодателя предоставить дополнительный день отдыха работнику, выбравшему такой способ компенсации своего труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Как подчеркнули авторы инициативы, на практике это зачастую приводит к тому, что работник при увольнении лишается как этих дней отдыха, которые были выбраны в качестве компенсации работы в нерабочий праздничный или выходной день, так и повышенной оплаты такой работы, если он не использовал эти дни до увольнения. Так, неиспользование этих дней ставит увольняемых в неравное положение с теми работниками, которые предпочли сразу по умолчанию повышенную оплату работы в такие дни.