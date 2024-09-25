СФ одобрил закон о компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении

Документ, инициированный правительством РФ, вносит изменения в Трудовой кодекс РФ. По действующему законодательству работнику, работавшему в выходной или нерабочий праздничный день, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. «При этом законодательством прямо не регламентирован механизм определения даты предоставления дополнительного дня отдыха, а также не урегулирован вопрос предоставления работнику при увольнении денежной компенсации в случае неиспользования такого дополнительного дня отдыха», — говорится в пояснительной записке.
В кабмине отмечали, что в ТК РФ не установлена обязанность работодателя предоставить дополнительный день отдыха работнику, выбравшему такой способ компенсации своего труда в выходные и нерабочие праздничные дни. Как подчеркнули авторы инициативы, на практике это зачастую приводит к тому, что работник при увольнении лишается как этих дней отдыха, которые были выбраны в качестве компенсации работы в нерабочий праздничный или выходной день, так и повышенной оплаты такой работы, если он не использовал эти дни до увольнения. Так, неиспользование этих дней ставит увольняемых в неравное положение с теми работниками, которые предпочли сразу по умолчанию повышенную оплату работы в такие дни.
Согласно документу, в случае увольнения работника неиспользованный дополнительный день (или дни) отдыха будут заменены повышенной оплатой работы. «В случае, если на день увольнения работника имеется день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день, не использованный им в период трудовой деятельности у работодателя, с которым прекращается трудовой договор, в день увольнения работнику выплачивается разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день и фактически произведенной оплатой работы в этот день. Указанная разница выплачивается работнику за все дни отдыха за работу в выходные или нерабочие праздничные дни, не использованные им в период трудовой деятельности у данного работодателя», — говорится в законе.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.