Нефть. Прогноз ОПЕК и угроза новых санкций

∙ ОПЕК опубликовала свой годовой отчет World Oil Outlook. Организация усилила свои прогнозы — ожидается, что мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 г. Мировое потребление нефти, по оценкам организации, увеличится на 17,9 млн баррелей в сутки, примерно на 18%, к 2050 г. Ключевые аргументы — развивающиеся страны будут стремиться получить доступ к недорогим источникам энергии, к 2050 году автомобили внутреннего сгорания все еще будут составлять значительную долю парка, ожидается развитие сектора нефтехимии рост авиации. Движущей силой мирового спроса на нефть видятся Индия, Африка, Ближний Восток. Индия, по прогнозу ОПЕК, станет крупнейшей точкой роста и добавит 8 млн б/с спроса к 2050 году. Прогноз ОПЕК является довольно оптимистичным и расходится с прогнозами МЭА и нефтяных мейджеров типа BP и Exxon Mobil.