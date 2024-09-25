Нефть. Прогноз ОПЕК и угроза новых санкций

Поддержку котировкам в моменте оказывают новости о новых стимулах для экономики Китая, а также информация об очередном сокращении запасов нефти в США.
Ближний Восток посылает рынку нефти смешанные сигналы. С одной стороны, развивается очередной виток горячего противостояния. С другой, Иран сохраняет умеренность и не стремится к эскалации.
Ситуация с непогодой в Мексиканском заливе пересмотрена — синоптики ожидают, что новый ураган не затронет нефтеносные участки региона.
Сегодня в фокусе внимания — официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
Новостной фон
∙ Новый президент Ирана заявил, что атаки Израиля на Ливан «не могут остаться без ответа». За день до этого он делала заявления о готовности к деэскалации напряженности с Израилем.
∙ ОПЕК опубликовала свой годовой отчет World Oil Outlook. Организация усилила свои прогнозы — ожидается, что мировой спрос на нефть продолжит расти до 2050 г. Мировое потребление нефти, по оценкам организации, увеличится на 17,9 млн баррелей в сутки, примерно на 18%, к 2050 г. Ключевые аргументы — развивающиеся страны будут стремиться получить доступ к недорогим источникам энергии, к 2050 году автомобили внутреннего сгорания все еще будут составлять значительную долю парка, ожидается развитие сектора нефтехимии рост авиации. Движущей силой мирового спроса на нефть видятся Индия, Африка, Ближний Восток. Индия, по прогнозу ОПЕК, станет крупнейшей точкой роста и добавит 8 млн б/с спроса к 2050 году. Прогноз ОПЕК является довольно оптимистичным и расходится с прогнозами МЭА и нефтяных мейджеров типа BP и Exxon Mobil.
∙ По данным API, за неделю, закончившуюся 20 сентября, запасы нефти в США сократились на 4,339 млн баррелей — самое большое недельное снижение с начала августа. Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в стране поступят сегодня вечером от EIA.
∙ По прогнозу синоптиков, тропический шторм «Элен» ухудшит погодные условия для Кубы и Флориды, но снизит риск для добычи нефти на шельфе США. Shell восстанавливает добычу нефти на своей платформе Stones, поскольку прогноз надвигающегося крупного урагана в Мексиканском заливе изменился.
∙ Морские поставки нефти из России упали до самого низкого уровня с июля. Причина — работы по техобслуживанию в экспортном терминале порта Козьмино.
∙ США и Канада начнут переговоры по поводу претензий на морское дно Арктики. Речь идет о территориях к северу от Аляски и Юкона, которые могут содержать большие запасы нефти. Интерес к Арктике растет по мере изменения климата — глобальное потепление делает его более доступным для освоения и логистики.
∙ ЕС и 12 стран-партнеров обсудят эффективность западных санкций в отношении России и пути ужесточения ценового потолка на российскую нефть. Эффективность санкций начала снижаться с конца прошлого года из-за того, что Россия создала теневой флот.
26 сентября — последний день жизни ближнего фьючерса на природный газ. Следующий контракт торгуется на уровне $2,843 за MMBtu.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».