Силуанов: дефицит бюджета в пределах трех лет не превысит 1% ВВП РФ

По итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составил 3,24 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Согласно прогнозу правительства в проекте бюджета, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 трлн рублей, или 1,1% к ВВП.