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Силуанов: дефицит бюджета в пределах трех лет не превысит 1% ВВП РФ

Как добавил министр финансов, бюджет сформирован исходя из обеспечения структуры сбалансированности и нулевого первичного баланса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Дефицит бюджета РФ в пределах трех лет не превысит 1% от ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства.

«Бюджет сформирован исходя из обеспечения структуры сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП», — сказал министр.

По итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составил 3,24 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Согласно прогнозу правительства в проекте бюджета, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 трлн рублей, или 1,1% к ВВП.