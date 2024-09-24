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Повышение МРОТ с 2025 года: что изменится и когда он достигнет 35 тысяч рублей

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Он отметил, говоря об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования, что МРОТ с 2025 года повысят более чем на 16,5%, до 22 440 рублей. Это позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников. Кроме того, по словам премьера, показатель к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей.

«Правительство рассмотрит параметры бюджетов внебюджетных государственных фондов, за счет которых будут выполнены все социальные обязательства перед гражданами. Так, будет обеспечено финансирование медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, которую оказывают федеральные организации здравоохранения, а медработники продолжат получать специальные выплаты», — добавил Мишустин.

Так, увеличат расходы Фонда пенсионного и социального страхования, что позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплаты семьям с детьми.

Кроме того, подчеркнул премьер, в бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал, на единое пособие по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами, которым нужна социальная поддержка, а также на индексацию страховых пенсий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».