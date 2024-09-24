Повышение МРОТ с 2025 года: что изменится и когда он достигнет 35 тысяч рублей

Он отметил, говоря об увеличении расходов Фонда пенсионного и социального страхования, что МРОТ с 2025 года повысят более чем на 16,5%, до 22 440 рублей. Это позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников. Кроме того, по словам премьера, показатель к 2030 году должен составить 35 тысяч рублей.