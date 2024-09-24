Россияне заплатят по счетам: каким будет налог на вклады

Высокие ставки по депозитам привлекли внимание россиян. Сумма вкладов выросла в январе-июне на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 68 трлн рублей.
«Темпы роста вкладов в первом полугодии 2024 года показали максимальный рост за последние годы», — отметили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). По итогам года ожидается новый рекорд суммы сбережений россиян в банках.
Средняя ставка привлечения по депозитам к концу года достигнет 17,5%, что обеспечит рекордный объем привлеченных средств населения в этом году. Всего за 2024 год россияне получат 4 трлн рублей в качестве процентного дохода по вкладам.
Сколько надо отдать в бюджет
С этого года россиянам придется платить налог с депозитов. Уведомления об уплате налогов рассылает ФНС с сентября каждого года в личные кабинеты россиян на сайте ведомства или в домовые почтовые ящики по адресам регистрации. А уплатить налог надо в следующем году.
Минфин ранее планировал получить по налогу на вклады физлиц порядка 300 млрд рублей за 3 года или примерно по 100 млрд рублей в год. Объем средств физлиц на банковских счетах с начала года вырос на 12%, а по итогам 2024 года может вырасти на 18−20%.
В то же время рост ключевой ставки ЦБ РФ увеличивает налоговый вычет по доходам от вкладов, напомнил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Сейчас налог по доходам на вклады уплачивается в размере 13% (при доходе свыше 5 млн рублей — 15%), если превышает необлагаемую базу (налоговый вычет). Этот лимит определяется следующей по формуле: 1 млн рублей умножается на максимальное значение ключевой ставки, которая была на первое число каждого месяца в отчетном году.
ЦБ РФ 13 сентября повысил ключевую ставку с 18% до 19%, в итоге необлагаемая база по вкладам выросла со 180 тыс. 190 тыс. рублей.
Это означает, что если вкладчик получил за 2024 год процентов менее чем 190 000 рублей, то он не заплатит налог.
Но, с учетом возможного повышения ключевой ставки Банком России до конца года, необлагаемая сумма может увеличиться, уточнил он.
«Если максимальный уровень ключевой ставки ЦБ РФ в текущем году составит 20%, то необлагаемая сумма дохода поднимется до 200 тыс. рублей, что нивелирует для бюджета рост объема вкладов граждан на банковских счетах. Таким образом, объем платежей в бюджет по данному виду налога за 2024 года может сохраниться на уровне 100 млрд рублей», — уточнил Владимир Евстифеев.
За первое полугодие 2024 года банки выплатили проценты по всем накопительным продуктам физических лиц в размере 2,1 трлн рублей по эффективной ставке 9% годовых (с учетом инфляции), рассказал управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.
С учетом повышения ключевой ставки во втором полугодии 2024 года, эффективная ставка по накопительным продуктам для частных клиентов может вырасти примерно до 11,8%, что будет соответствовать около 3,1 трлн рублей выплаченных процентов. «По нашей предварительной оценке, процентные доходы российских вкладчиков за весь 2024 год суммарно составят около 5,2 трлн рублей», — сообщил Дмитрий Грицкевич.
По его мнению, с учетом роста доходов населения и ключевой ставки объем налогов на вклады, рассчитанные по базе 2024 года, в следующем году скорее всего, вырастет до 150−200 млрд рублей.
Какую доходность ждать
С учетом высокой ключевой ставки ЦБ РФ, которую регулятор намерен поддерживать в 2025 году, налоговый вычет и рост доходов по вкладам повышает привлекательность хранения сбережений в банках по сравнению с другими инструментами инвестирования.
«При сохранении жесткой денежно-кредитной политики Банка России в первом полугодии и смягчении во втором полугодии 2025 года средние ставки по вкладам в 2025 году могут составить от 18 до 20% годовых», — отметил Вадим Шамин.
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