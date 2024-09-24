Россияне заплатят по счетам: каким будет налог на вклады

Минфин ранее планировал получить по налогу на вклады физлиц порядка 300 млрд рублей за 3 года или примерно по 100 млрд рублей в год. Объем средств физлиц на банковских счетах с начала года вырос на 12%, а по итогам 2024 года может вырасти на 18−20%.