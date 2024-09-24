Под Новосибирском обувную фабрику Or Group выставили на торги

На протяжении последних лет «Обувь России» сообщала о привлечении кредитных линий в ВТБ на сумму 4,5 млрд рублей, в Промсвязьбанке — на 3 млрд рублей, в Сбербанке — 2,98 млрд рублей. Кроме того, на Московской фондовой бирже компания ранее разместила восемь выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций по данным на февраль 2022 года составлял 4,75 млрд рублей. В начале февраля компания объявила о дефолтах по первым облигационным займам и предложила инвесторам реструктуризацию, которая заключалась в пролонгации кредитных линий и предоставлении отсрочки по платежам.