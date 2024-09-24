Под Новосибирском обувную фабрику Or Group выставили на торги

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Имущество банкротящейся обувной фабрики «С-теп» в городе Бердск Новосибирской области выставили на торги за 528 млн рублей. Следует из данных площадки торгов «Федресурс».
Процедура банкротства была введена на обувной фабрике в Бердске Новосибирской области по заявлению Сбербанка. Тогда предприятие задолжало заявителю более 1,3 млрд рублей. Весной 2024 года на фабрике было запущено конкурсное производство.
«Недвижимое и движимое имущество ООО “Фабрика С-теп”, в том числе, нежилые помещения, земельные участки, швейное, обувное, климатическое, компьютерное и другое оборудование, офисная техника и мебель, товарные знаки», — говорится в сообщении.
Как сообщал ТАСС арбитражный управляющий фабрики Владимир Елизаров, задолженность фабрики превышает 8,8 млрд рублей. Основной кредитор предприятия — банк ВТБ с 5,1 млрд рублей.
В июле 2022 года один из крупнейших обувных ретейлеров РФ компания Or Group сообщила о приостановке с 1 августа работы своей обувной фабрики «С-теп» в Бердске в целях оптимизации расходов. В октябре начался процесс банкротства компаний группы из-за суммарной задолженности ГК на сумму более 7 млрд рублей. В Or Group уточнили, что компания находится в процессе реструктуризации долгового портфеля и переговоров с банками о пролонгации кредитных линий.
В апреле вице-губернатор региона Сергей Семка сообщил, что производство на фабрике возобновлено, на предприятие зашел арендатор — столичный участник рынка легкой промышленности ООО «Вектор». Региональные власти направили обращение основному кредитору — банку ВТБ — для рассмотрения возможности заключения долгосрочного договора аренды с компанией «Вектор» с правом на последующий выкуп.
О финансовых проблемах Or Group (бывшая «Обувь России»)
На протяжении последних лет «Обувь России» сообщала о привлечении кредитных линий в ВТБ на сумму 4,5 млрд рублей, в Промсвязьбанке — на 3 млрд рублей, в Сбербанке — 2,98 млрд рублей. Кроме того, на Московской фондовой бирже компания ранее разместила восемь выпусков облигаций, общий объем в обращении с учетом прошедших оферт и амортизаций по данным на февраль 2022 года составлял 4,75 млрд рублей. В начале февраля компания объявила о дефолтах по первым облигационным займам и предложила инвесторам реструктуризацию, которая заключалась в пролонгации кредитных линий и предоставлении отсрочки по платежам.
Первые заявления о признании банкротом головного ПАО «ОРГ» подало ООО «Лайнстар» (Владимир) в арбитражный суд Москвы 17 октября. Тогда же с заявлениями о банкротстве разных компаний группы обратились другие кредиторы. Позднее в октябре в арбитражные дела вступили крупнейшие кредиторы группы — Сбербанк России и ВТБ.
OR Group — торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей более 730 объектов более чем в 300 городах России. Согласно отчетности, опубликованной в мае 2023 года, убыток головной компании ПАО «ОРГ» в банкротящейся ГК Or Group (ранее — «Обувь России») по итогам 2022 года составил 12,6 млрд рублей, что почти в 13 раз больше, чем за предыдущий отчетный период.