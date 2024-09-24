На три года заложено. Самое важное о новом проекте бюджета

Премьер отметил, что в текущем проекте оптимальное соотношение доходов и расходов. «Оно, с одной стороны, гарантирует выполнение всех социальных обязательств, а с другой, окажет существенную поддержку тем отраслям, которые особенно нужны для формирования экономики, в том числе важным отраслям, которым мы на сегодняшний день отдаем приоритет, — станкостроению, робототехнике, микроэлектронике и ряду других», — добавил Мишустин.