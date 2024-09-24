На три года заложено. Самое важное о новом проекте бюджета

«Правительство завершает подготовку бюджета на ближайшие три года. Сегодня мы рассмотрим законопроект и документы, которые вместе с ним внесем в Государственную думу», — сказал премьер.
Мишустин добавил, что речь идет о прогнозе социально-экономического развития, а также об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, в том числе — о бюджетах государственных внебюджетных фондов.
Как добавил министр финансов, бюджет сформирован исходя из обеспечения структуры сбалансированности и нулевого первичного баланса.
«Бюджет сформирован исходя из обеспечения структуры сбалансированности и нулевого первичного баланса, дефицит бюджета в пределах трехлетки не превысит 1% ВВП», — сказал министр.
По итогам 2023 года дефицит бюджета РФ составил 3,24 трлн рублей, или 1,9% ВВП. Согласно прогнозу правительства в проекте бюджета, дефицит федерального бюджета в 2024 году составит 2,12 трлн рублей, или 1,1% к ВВП.
В проекте федерального бюджета предусмотрено более 40 трлн рублей на финансирование 19 нацпроектов в течение ближайших шести лет.
«В целом на шестилетнем горизонте на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн рублей средств федерального бюджета. Это фактически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку», — сказал Силуанов.
По данным премьер-министра, доля ненефтегазовых поступлений в общем объеме вырастет до 73%. Расходы бюджета в следующем году при этом вырастут до 41,47 трлн рублей.
Мишустин уточнил, что на исполнение государственных программ в 2025 году в проекте бюджета заложено 24 трлн рублей. Значительная доля ресурсов выделена на реализацию нацпроектов.
«В бюджет на будущую трехлетку заложено финансирование технологического лидерства в размере более 6 трлн рублей», — сказал он.
Пенсии
«Более подробно остановлюсь на социальных направлениях бюджета. В первую очередь — поддержка граждан, которые нуждаются в дополнительной помощи. Начиная со следующего года предусмотрено возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам», — отметил Антон Силуанов.
«Первая — это социальная поддержка граждан. Все необходимые расходы на эти цели учтены в бюджете. Второе — это финансовое обеспечение расходов на оборону и безопасность страны, финансовое обеспечение нужд СВО, поддержка семей участников специальной военной операции. Третье — это очень важный приоритет — обеспечение технологического лидерства и расширение инфраструктуры», — сказал министр.
«В ходе проработки бюджета проанализированы были текущие вызовы, в том числе предусмотрены ресурсы, необходимые для реализации новых национальных проектов, для достижения национальных целей развития, которые поставил перед нами глава государства. Правительство провело целую серию стратегических сессий на этот счет. Необходимо помнить также о важности сохранения бюджетной сбалансированности», — добавил Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что в текущем проекте оптимальное соотношение доходов и расходов. «Оно, с одной стороны, гарантирует выполнение всех социальных обязательств, а с другой, окажет существенную поддержку тем отраслям, которые особенно нужны для формирования экономики, в том числе важным отраслям, которым мы на сегодняшний день отдаем приоритет, — станкостроению, робототехнике, микроэлектронике и ряду других», — добавил Мишустин.
Материнский капитал и МРОТ
«В бюджете заложена индексация материнского капитала. Предусмотрена выплата остатка средств маткапитала, если он составляет менее 10 тыс. рублей», — сказал министр.
Размер материнского капитала индексируется каждый год исходя из прогнозируемой инфляции. Так, в 2023 году размер маткапитала увеличился на 11,9%, в 2024 году — на 7,4%.
ДКП — за Центробанком
Мишустин уточнил, что основные направления государственной денежно-кредитной политики на заседании правительства представит глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Их целью является защита и обеспечение устойчивости рубля», — сказал премьер.
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