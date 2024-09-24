Каким будет курс рубля 25 сентября 2024: прогноз эксперта

Заметный вклад в движение индекса внесли тяжеловесные акции «Газпрома», которые раллировали на фоне сообщений о возможном снижении налоговой нагрузки.
Внешний фон был позитивным. Народный банк Китая объявил о масштабных мерах поддержки экономики и сектора недвижимости. На этом фоне биржевые индексы страны продемонстрировали бурный рост. Между тем в США индекс доверия потребителей Conference Board за сентябрь отошел к 98,7 п., что ниже ожидавшихся 103,9 п.
В среду ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. Из важной макростатистики дня отметим данные по продажам новостроек в США за август. На российском рынке акционеры INARCTICA, Делимобиль и Займер на внеочередных общих собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов.
Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, продвижение к 2900 п. без сброса технической перегретости маловероятно. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября — 2775−2875 п.
Во вторник российская валюта продолжала ослабление к основным валютам, но ближе к вечеру рубль начал компенсировать потери. В результате биржевой юань отступил от дневных максимумов над 13,2, а официальный курс рубля к доллару на завтра, установленный Центробанком, почти не изменился. Вероятно, рубль начал получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду. Мы ожидаем, что налоговый период хотя бы поставит на паузу рублевое ослабление. Оно происходит главным образом на фоне изменений внешнеторгового баланса, в результате которых приток инвалюты в страну сокращается, а спрос на нее растет. Жесткий курс ДКП и меры валютного контроля помогают сдерживать девальвацию. В середине недели допускаем отход юаня к отметке 13 рублей, доллара — в район 92.
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