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Каким будет курс рубля 25 сентября 2024: прогноз эксперта

Индекс Мосбиржи сегодня сохранял повышательный настрой, бенчмарк переписал месячные максимумы. Инвесторы пользовались благоприятствующими условиями — рубль в основном продолжал слабеть, а нефть уверенно прибавляла в цене. Сырьевые товары отреагировали ростом котировок на новости из Китая и снижение индекса доллара, отмечает Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Александр Шепелев
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Freepik

Заметный вклад в движение индекса внесли тяжеловесные акции «Газпрома», которые раллировали на фоне сообщений о возможном снижении налоговой нагрузки.

Внешний фон был позитивным. Народный банк Китая объявил о масштабных мерах поддержки экономики и сектора недвижимости. На этом фоне биржевые индексы страны продемонстрировали бурный рост. Между тем в США индекс доверия потребителей Conference Board за сентябрь отошел к 98,7 п., что ниже ожидавшихся 103,9 п.

В среду ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики. Из важной макростатистики дня отметим данные по продажам новостроек в США за август. На российском рынке акционеры INARCTICA, Делимобиль и Займер на внеочередных общих собраниях обсудят вопрос утверждения дивидендов.

Несколько сессий безоткатного роста на российском рынке делают коррекцию в ближайшие сессии все более вероятной, продвижение к 2900 п. без сброса технической перегретости маловероятно. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 сентября — 2775−2875 п.

Во вторник российская валюта продолжала ослабление к основным валютам, но ближе к вечеру рубль начал компенсировать потери. В результате биржевой юань отступил от дневных максимумов над 13,2, а официальный курс рубля к доллару на завтра, установленный Центробанком, почти не изменился. Вероятно, рубль начал получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду. Мы ожидаем, что налоговый период хотя бы поставит на паузу рублевое ослабление. Оно происходит главным образом на фоне изменений внешнеторгового баланса, в результате которых приток инвалюты в страну сокращается, а спрос на нее растет. Жесткий курс ДКП и меры валютного контроля помогают сдерживать девальвацию. В середине недели допускаем отход юаня к отметке 13 рублей, доллара — в район 92.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».