Каким будет курс рубля 25 сентября 2024: прогноз эксперта

Во вторник российская валюта продолжала ослабление к основным валютам, но ближе к вечеру рубль начал компенсировать потери. В результате биржевой юань отступил от дневных максимумов над 13,2, а официальный курс рубля к доллару на завтра, установленный Центробанком, почти не изменился. Вероятно, рубль начал получать поддержку со стороны подготовки компаний к налоговому периоду. Мы ожидаем, что налоговый период хотя бы поставит на паузу рублевое ослабление. Оно происходит главным образом на фоне изменений внешнеторгового баланса, в результате которых приток инвалюты в страну сокращается, а спрос на нее растет. Жесткий курс ДКП и меры валютного контроля помогают сдерживать девальвацию. В середине недели допускаем отход юаня к отметке 13 рублей, доллара — в район 92.