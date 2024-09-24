Госдума ввела обязательную компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

В кабмине отмечали, что в настоящее время в ТК РФ не установлена обязанность работодателя предоставить дополнительный день отдыха работнику, выбравшему такой способ компенсации своего труда в выходные и нерабочие праздничные дни. «На практике же это зачастую приводит к тому, что работник в случае увольнения лишается как этих дней отдыха, выбранных в качестве компенсации работы в выходной или нерабочий праздничный день, так и повышенной оплаты такой работы в случае, если он не использовал эти дни до увольнения. Таким образом, неиспользование указанных дней ставит увольняемых работников в неравное положение с теми работниками, которые сразу предпочли по умолчанию повышенную оплату работы в такие дни», — подчеркивают авторы инициативы.