Депутат рассказал о важнейших изменениях в сфере платежей через СБП с 1 ноября

Это касается таких видов платежей, как налоги, штрафы и оплата детских учреждений, уточнил он.
Кроме того, сказал депутат, лимит на бесплатные переводы в размере 100 тысяч рублей в месяц будет распространяться на операции с электронными кошельками. В случае превышения лимита комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не больше 1,5 тысячи рублей по одной трансакции.
«Без комиссий и с увеличенным лимитом на бесплатные переводы люди получат более удобные условия для уплаты важных платежей и управления своими финансами. Возможность бесплатных переводов на электронные кошельки облегчит процесс оплаты, делая его более быстрым и удобным», — заключил Чаплин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».