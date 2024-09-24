Депутат рассказал о важнейших изменениях в сфере платежей через СБП с 1 ноября

Кроме того, сказал депутат, лимит на бесплатные переводы в размере 100 тысяч рублей в месяц будет распространяться на операции с электронными кошельками. В случае превышения лимита комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не больше 1,5 тысячи рублей по одной трансакции.