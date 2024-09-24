Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат рассказал о важнейших изменениях в сфере платежей через СБП с 1 ноября

Банки перестанут брать комиссию за оплату штрафов и других платежей в пользу государства через Систему быстрых платежей с 1 ноября, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин.

Источник: РИА "Новости"

Это касается таких видов платежей, как налоги, штрафы и оплата детских учреждений, уточнил он.

Кроме того, сказал депутат, лимит на бесплатные переводы в размере 100 тысяч рублей в месяц будет распространяться на операции с электронными кошельками. В случае превышения лимита комиссия составит 0,5% от суммы перевода, но не больше 1,5 тысячи рублей по одной трансакции.

«Без комиссий и с увеличенным лимитом на бесплатные переводы люди получат более удобные условия для уплаты важных платежей и управления своими финансами. Возможность бесплатных переводов на электронные кошельки облегчит процесс оплаты, делая его более быстрым и удобным», — заключил Чаплин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».