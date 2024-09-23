«В нашей стране больше никогда не будет дешевой рабочей силы». Гендиректор HeadHunter о ситуации на российском рынке труда

За последние два года численность рабочей силы в России снизилась примерно на 1 млн человек и сейчас составляет 76,3 млн человек. При этом особенно быстро сокращаются именно те группы, которые максимально востребованы на рынке труда, — это люди в возрасте от 19 до 40 лет, число которых за это же время снизилось уже на 2 млн. В первую очередь такое сокращение происходит по демографическим причинам: старшие поколения стареют и уходят с рынка труда, а более молодые не могут догнать их по численности. Еще один фактор, который обостряет ситуацию, — это сохраняющаяся низкая производительность труда в российской экономике. Практически во всех секторах она раза в два ниже, чем в сопоставимых экономиках других развитых стран. Одна из причин этого — очень низкая мобильность рабочей силы из низкоэффективных в высокоэффективные сектора, в том числе между регионами, большая доля государства в экономике и низкая доля малого и среднего бизнеса. При этом структура спроса на рынке труда достаточно динамичная: появляется большое количество новых профессий, развиваются новые индустрии, особенно в области информационных технологий. Наша система образования, как почти все системы государственного образования в мире, достаточно плохо и медленно адаптируется к таким изменениям. Это касается и среднего специального, и высшего образования. В общем, получается, что кадры, которые нам нужны здесь и сейчас в приоритетных секторах, очень и очень долго выходят на рынок, а задачи перестройки экономики в текущих реалиях требуется решать быстро. Отсюда такой тотальный дефицит.