В Москве число ДДУ с ипотекой в августе снизилось в 1,6 раза за месяц

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Количество договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки в Москве в августе 2024 года снизилось до 3,7 тысячи, это меньше в 1,6 раза по сравнению с июлем 2024 года и почти в 2,7 раза — по сравнению с августом 2023 года, когда фиксировался ажиотаж на рынке, следует из данных московского управления Росреестра.