В Москве число ДДУ с ипотекой в августе снизилось в 1,6 раза за месяц

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Количество договоров долевого участия (ДДУ) с привлечением ипотеки в Москве в августе 2024 года снизилось до 3,7 тысячи, это меньше в 1,6 раза по сравнению с июлем 2024 года и почти в 2,7 раза — по сравнению с августом 2023 года, когда фиксировался ажиотаж на рынке, следует из данных московского управления Росреестра.
«В августе 2024 года управлением зарегистрировано 3 742 ДДУ с привлечением кредитных средств. При этом доля ипотечных сделок с квартирами в новостройках за месяц составила 43,1% от всех оформленных договоров долевого участия (8 673 ДДУ)», — говорится в сообщении.
Так, в июле 2024 года в Москве было оформлено 6 тыс. ипотечных ДДУ, а в августе 2024 года — почти 9,96 тыс. на жилую и нежилую недвижимость.
Между тем за восемь месяцев 2024 года по отношению с тем же периодом 2023 года число ДДУ с ипотекой в Москве сократилось только на 2% — до 52,3 тыс.
По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в 2024 году пик зарегистрированных ДДУ с привлечением кредитных средств пришелся на июнь, «когда покупатели стремились приобрести первичное жилье до изменения условий льготного ипотечного кредитования».
«Тенденция к снижению числа ипотек наметилась в июле, когда доля ДДУ с использованием кредитных средств впервые с марта стала снижаться и к восьмому месяцу достигла 43%», — напомнил он.