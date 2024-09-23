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Нефть. Брифинг НБК, отчет ОПЕК и другие события недели

Нефть марки Brent на прошлой неделе доросла до сопротивления, располагающегося чуть выше $75 за баррель, однако закрепиться выше не смогла, что сохраняет риск отката в блок $70−72. Об этом рассказывает Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

Людмила Рокотянская
эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»
Источник: Reuters

Внимание рынка опять приковано к развитию ситуации на Ближнем Востоке.

Другие события, которые могут оказывать влияние на динамику актива:

23 сентября (понедельник) — индексы деловой активности США.

24 сентября (вторник) — недельное изменение запасов нефти в США от API, а также ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook, который может представить больше информации о моделях потребления нефти.

25 сентября (среда) — запасы нефти в США от EIA.

26 сентября (четверг) — число первичных заявок по безработице в США, ВВП страны, выступление Джерома Пауэлла.

27 сентября (пятница) — индексы расходов на личное потребление в США за август, число активных буровых установок Baker Haghes.

Новостной фон

∙ Санкции против российских нефтяных танкеров не принесли результата. С начала августа на подсанкционные суда было загружено не менее 12 партий российской нефти или нефтепродуктов. Скорость, с которой эти суда возвращаются в эксплуатацию, увеличивается.

Совкомфлот заявил, что санкции против перевозящих российскую нефть судов лишь усиливают экологические риски.

Народный банк Китая снизил ставку и планирует брифинг с участием трех ведущих финансовых регуляторов, что порождает мнения о возможном оживлении экономического роста.

∙ По данным Baker Hughes, число нефтяных и газовых буровых установок сокращается пятую неделю из шести.

Фьючерсы на природный газ преодолели отметку в $2,273 и продолжили рост. На этой неделе ожидается экспирация ближайшего контракта — 26 сентября, в четверг. Следующий торгуется на уровне $2,747 за MMBtu.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».