Нефть. Брифинг НБК, отчет ОПЕК и другие события недели

Внимание рынка опять приковано к развитию ситуации на Ближнем Востоке.
Другие события, которые могут оказывать влияние на динамику актива:
23 сентября (понедельник) — индексы деловой активности США.
24 сентября (вторник) — недельное изменение запасов нефти в США от API, а также ежегодный отчет ОПЕК World Oil Outlook, который может представить больше информации о моделях потребления нефти.
25 сентября (среда) — запасы нефти в США от EIA.
26 сентября (четверг) — число первичных заявок по безработице в США, ВВП страны, выступление Джерома Пауэлла.
27 сентября (пятница) — индексы расходов на личное потребление в США за август, число активных буровых установок Baker Haghes.
Новостной фон
∙ Санкции против российских нефтяных танкеров не принесли результата. С начала августа на подсанкционные суда было загружено не менее 12 партий российской нефти или нефтепродуктов. Скорость, с которой эти суда возвращаются в эксплуатацию, увеличивается.
∙ Совкомфлот заявил, что санкции против перевозящих российскую нефть судов лишь усиливают экологические риски.
∙ Народный банк Китая снизил ставку и планирует брифинг с участием трех ведущих финансовых регуляторов, что порождает мнения о возможном оживлении экономического роста.
∙ По данным Baker Hughes, число нефтяных и газовых буровых установок сокращается пятую неделю из шести.
Фьючерсы на природный газ преодолели отметку в $2,273 и продолжили рост. На этой неделе ожидается экспирация ближайшего контракта — 26 сентября, в четверг. Следующий торгуется на уровне $2,747 за MMBtu.
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