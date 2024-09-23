Мосбиржа анонсировала расчет и публикацию индекса фондов недвижимости

Новый индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестфондов, которые инвестируют в недвижимость. Индекс будет рассчитываться ежедневно, база расчета будет пересматриваться раз в квартал. Количество ЗПИФ в индексе плавающее. Для включения в базу расчета коэффициент ликвидности паев должен составлять не менее 1,5%, медианный объем торгов паями, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате формирования базы расчета, — не менее 150 000 в день. Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 22 декабря 2023 года.