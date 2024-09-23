Мосбиржа анонсировала расчет и публикацию индекса фондов недвижимости

Московская биржа с 27 сентября начнет расчет и публикацию индекса фондов недвижимости, следует из сообщения торговой площадки.
Новый индикатор будет рассчитываться на основе цен паев закрытых паевых инвестфондов, которые инвестируют в недвижимость. Индекс будет рассчитываться ежедневно, база расчета будет пересматриваться раз в квартал. Количество ЗПИФ в индексе плавающее. Для включения в базу расчета коэффициент ликвидности паев должен составлять не менее 1,5%, медианный объем торгов паями, рассчитанный за три месяца, предшествующие дате формирования базы расчета, — не менее 150 000 в день. Ретроспективный расчет индекса будет доступен с 22 декабря 2023 года.
Сейчас в базу расчета индекса фондов недвижимости вошли паи семи ЗПИФ: ЗПИФ «Альфа-Капитал Арендный поток — 2», ЗПИФН «Современный Арендный бизнес», ЗПИФН «РД», ЗПИФН «Современный Арендный бизнес 2», ЗПИФН «Современный 6», ЗПИФН «Альфа-Капитал Арендный поток» и ЗПИФН «Коммерческая недвижимость».
Параллельно с ценовым индексом будет рассчитываться индекс Мосбиржи фондов недвижимости полной доходности. Он будет учитывать доходы по паям ЗПИФ, включенным в базу расчета.
С 24 сентября Мосбиржа запустит торги фьючерсами на какао. Инвесторам будут доступны контракты с исполнением в декабре 2024 года, марте и мае 2025-го. Базовый актив — стоимость какао-бобов на зарубежных рынках, минимальный объем контракта — 10 кг.