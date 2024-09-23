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Бизнес активно внедряет факторинг для международных расчетов

Посредники предлагают бизнесу использовать факторинг для международных расчетов, которые стали более сложными из-за санкций. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в ряде дружественных стран, и эта схема стремительно развивается.

Механизм факторинга предполагает следующее: специализированная компания объединяет поставщика и покупателя и оформляет взаимозачет прав требования. Покупатель получает товар, продавец — деньги, а факторинговая компания — комиссию.

Средняя комиссия платежного агента за международные платежи составляет 4−6%, однако для небольших сумм проценты могут быть выше, отмечает один из собеседников.

Руководитель группы по работе с банками юридической фирмы Amond & Smith, Иван Тихоненок, прогнозирует, что факторинг будет востребован еще некоторое время. Этот инструмент позволяет проводить оплату товаров и услуг легально и в соответствии с международным правом.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».