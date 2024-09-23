Бизнес активно внедряет факторинг для международных расчетов

Уже есть прецеденты создания факторинговых компаний в ряде дружественных стран, и эта схема стремительно развивается.
Механизм факторинга предполагает следующее: специализированная компания объединяет поставщика и покупателя и оформляет взаимозачет прав требования. Покупатель получает товар, продавец — деньги, а факторинговая компания — комиссию.
Средняя комиссия платежного агента за международные платежи составляет 4−6%, однако для небольших сумм проценты могут быть выше, отмечает один из собеседников.
Руководитель группы по работе с банками юридической фирмы Amond & Smith, Иван Тихоненок, прогнозирует, что факторинг будет востребован еще некоторое время. Этот инструмент позволяет проводить оплату товаров и услуг легально и в соответствии с международным правом.
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