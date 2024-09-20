ВТБ отменил комиссии за переводы в пользу государства через СБП

«ВТБ уже выполнил решение ЦБ об отмене комиссии за переводы в пользу государства (C2G платежи) через СБП. Ранее банк ввел нулевую комиссию по всем регулярным операциям для розничных клиентов. Сегодня они могут без комиссии оплатить услуги детских садов, кружков, вузов, ЖКХ, штрафы, налоги, а также настроить автоплатеж по счетам, которые регулярно выставляют поставщики услуг», — сказали в пресс-службе.
Ежемесячно около 8 млн клиентов банка оплачивают платежи в ВТБ, из них 95% в онлайн, остальные в офисе, уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Банк России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое банки могут взимать со своих клиентов по платежам в пользу государства (C2G-платежи). Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года.