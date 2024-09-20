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Рябков: РФ ищет способы создания корреспондентских межбанковских сетей для БРИКС

Как отметил замглавы МИД РФ, одной из задач российского председательства остается укрепление роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Москва активно работает над созданием надежных и устойчивых платежных систем и корреспондентских межбанковских сетей в рамках БРИКС. Об этом заявил шерпа России в объединении, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на сессии «Будущее БРИКС: перспективы сотрудничества» на полях IV Евразийского женского форума.

«Активно ведем поиск новых способов трансграничных расчетов, создания надежных и устойчивых платежных систем и корреспондентских межбанковских сетей, расширения использования национальных валют стран БРИКС во взаимной торговле», — сказал он.

«Одной из задач российского председательства остается укрепление роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, — отметил Рябков. — Прорабатываем дальнейшие меры по комплексной реализации стратегии экономического партнерства БРИКС и плана действий по инновационному сотрудничеству».