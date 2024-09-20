Рябков: РФ ищет способы создания корреспондентских межбанковских сетей для БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Москва активно работает над созданием надежных и устойчивых платежных систем и корреспондентских межбанковских сетей в рамках БРИКС. Об этом заявил шерпа России в объединении, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на сессии «Будущее БРИКС: перспективы сотрудничества» на полях IV Евразийского женского форума.