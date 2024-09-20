Нефть. Планы Индии, НПЗ США и неспокойный Ближний Восток

∙ Индийские НПЗ ведут переговоры о закупке российской нефти на 2025 г. При этом поставщики в основном используют российскую страховку, а цена нефти превышает установленный G7 потолок в $60. Частные НПЗ уже заключили годовые контракты на поставки российской нефти, в то время как государственные все еще закупают ее на споте.