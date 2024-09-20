Нефть. Планы Индии, НПЗ США и неспокойный Ближний Восток

Поддержку нефти в текущем моменте оказывают очередной виток противостояния на Ближнем Востоке, старт цикла снижение ставок в США и других странах, а также низкий уровень резервов в мире.
Новостной фон
∙ Израиль усиливает атаки на Ливан.
∙ Расходы на страхование судов в Красном море резко возросли. Мелкие страховщики приостанавливают такие услуги из-за возросших геополитических рисков.
∙ Индийские НПЗ ведут переговоры о закупке российской нефти на 2025 г. При этом поставщики в основном используют российскую страховку, а цена нефти превышает установленный G7 потолок в $60. Частные НПЗ уже заключили годовые контракты на поставки российской нефти, в то время как государственные все еще закупают ее на споте.
∙ Американские НПЗ готовятся к сезону профилактического обслуживания. По предварительной оценке, этой осенью будет выведено из-под обслуживания 529 тыс. баррелей ежедневной мощности. Это самый низкий показатель с 2021 г. Значительная часть мощностей останется в эксплуатации, что ослабит опасения по поводу перебоев с поставками нефти.
∙ Запасы в Кушинге, штат Оклахома, сокращаются последние 4 месяца и сейчас находятся на самом низком уровне за последние 10 лет для данного времени года. Одна из причин — расширенный канадский трубопровод Trans Mountain. Он помог Канаде диверсифицировать источники поставок и перенаправить значительные объемы нефти с США на другие страны.
∙ Министр нефти Хардип Пури заявил, что Индия не будет покупать СПГ с российских проектов, попавших под санкции США. Хотя страна и не закупает СПГ у проекта «Арктик СПГ — 2», некоторые фирмы, участвующие в оказании поддержки теневому газовому флоту, базируются в индийском штате Махараштра.
Фьючерсы на природный газ (NYMEX) находятся в консолидации и не могут определиться с направлением дальнейшего движения. Котировки зажаты в диапазоне $2,273—$2,358 за MMBtu.
EIA вчера опубликовало недельный отчет по рынку природного газа:
∙ За неделю, заканчивающуюся 18 сентября, спотовая цена Henry Hub выросла с $2,14 до $2,33 за MMBtu. В большинстве ценовых узлов страны спотовые цены также продемонстрировали рост.
∙ Международные фьючерсные цены на природный газ, наоборот, снизились. Средние поставки природного газа на экспортные терминалы СПГ в США упали на 0,5 млрд куб. футов в день.
∙ Средний общий объем поставок природного газа снизился на 0,6% по сравнению с предыдущей отчетной неделей. Общее потребление природного газа в США снизилось на 0,9%.
∙ Рабочие запасы природного газа на 9% выше среднего уровня за последние 5 лет и на 6% выше прошлогоднего значения.
∙ Средний показатель закачки в хранилище на 23% ниже среднего пятилетнего значения в сезон пополнения, то есть с апреля по октябрь.