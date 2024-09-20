Мировые площадки стабилизируются, золото у исторического максимума

Индексы Мосбиржи и РТС накануне на фоне дальнейшей девальвации рубля не показали единой динамки. Индикатор Мосбиржи вырос на 0,25% и, судя по всему, завершит неделю ниже 2800 пунктов, на данный момент не продемонстрировав готовности к развитию среднесрочного роста. Долларовый РТС упал на 0,85% и стремится в район 930 пунктов.
Рубль к юаню на Мосбирже накануне на закрытии торгов укрепился на 0,25%, достигнув 12,96 ₽ и по ходу сессии обновив минимум с октября 2023 года 13,18 ₽ с ближайшим долгосрочным сопротивлением 13,20 ₽ Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ при этом составили 92,69 ₽ и 103,24 ₽ соответственно (против 91,67 ₽ и 102,03 ₽ днем ранее), вновь отразив более низкий курс рубля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться коррекционным настроениям за рубежом и выйти в сдержанный минус, продолжая отступление от важных технических уровней и на данный момент не демонстрируя достаточной уверенности для перехода к среднесрочному восходящему тренду. Лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков на фоне возвращения цен на драгоценный металл к историческому пику 2627 долл/унц. Акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта при этом откроются без дивидендов. За рубежом день не отметится важными макроэкономическими событиями, что может способствовать сдержанной фиксации прибыли после ралли вслед за подведением итогов заседания ФРС.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (18.00 мск)
- вступают в силу новые базы расчета индексов Мосбиржи
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