Мировые площадки стабилизируются, золото у исторического максимума

В начале торгового дня российский фондовый рынок может поддаться коррекционным настроениям за рубежом и выйти в сдержанный минус, продолжая отступление от важных технических уровней и на данный момент не демонстрируя достаточной уверенности для перехода к среднесрочному восходящему тренду. Лучше рынка могут чувствовать себя акции золотодобытчиков на фоне возвращения цен на драгоценный металл к историческому пику 2627 долл/унц. Акции Яндекса, ФосАгро и Диасофта при этом откроются без дивидендов. За рубежом день не отметится важными макроэкономическими событиями, что может способствовать сдержанной фиксации прибыли после ралли вслед за подведением итогов заседания ФРС.